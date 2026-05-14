Encuesta Cadem revela que ninguna área de gestión del Gobierno supera el 50% de aprobación

Este jueves se dio a conocer una nueva versión de la encuesta Plaza Pública de Cadem, la que reveló que ninguna área de gestión del Gobierno supera el 50% de aprobación.

Además, las comunicaciones y la lucha contra la delincuencia obteniendo la desaprobación más alta, con 68% y 61%, respectivamente.

Otras áreas que aparecen desafiadas son la economía, la lucha contra el narcotráfico y el funcionamiento de la justicia, todas con 59% de desaprobación.

En tanto, las relaciones internacionales (40%, -4pts), vivienda (37%, -3pts) y la defensa nacional (37%, -4pts) registran la aprobación más alta.

Las áreas con mayores expectativas de parte de la ciudadanía son la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico (53%), la economía y creación de empleo (35%) y la inmigración (30%).

Por su parte, en la tercera semana de mayo, 40% (-2pts) aprueba la gestión del Presidente Kast y 55% (+2pts) la desaprueba.

Respecto al plan de Reconstrucción Nacional, 44% (+3pts) está de acuerdo y 50% (-1pto) está en desacuerdo con el proyecto. Asimismo, 45% (-5pts) dice que el Congreso debería aprobar el plan, mientras 41% (+2pts) estima que debería rechazarlo.

La encuesta señala que el 81% (-7pts) está de acuerdo con que funcionarios públicos que hayan hecho uso de licencias falsas puedan ser despedidos, 69% (-8pts) apoya el subsidio para la creación de empleo, 42% (-2pts) la rebaja gradual del impuesto corporativo y sólo 35% (+1pto) establecer el régimen de invariabilidad tributaria.

Sobre los efectos del plan, 43% (-4pts) confía en que atraerá más inversión, 40% (-2pts) que generará más crecimiento económico, 40% (-2pts) que generará más empleos, 40% que mejorará la situación económica del Estado, 29% (+2pts) que mejorará los sueldos y 29% (+3pts) que ayudará a reducir el costo de la vida.

Finalmente, sobre la renuncia de Rafael Araos al Ministerio de Ciencias, 63% supo de su salida y 60% cree la versión del exsubsecretario frente a 27% que le cree a la ministra Lincolao.

PURANOTICIA