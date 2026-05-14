Detienen a sujeto por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar en Lo Espejo

Carabineros detuvo a un sujeto por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar en la comuna de Lo Espejo.

A las 06:30 horas aproximadamente, Carabineros de la Tenencia Lo Sierra concurrió hasta un domicilio ubicado en calle Lucila Godoy, tras recibir el llamado de una mujer que manifestó temer por su vida, indicando que su hermano se encontraba ofuscado y mantenía una escopeta en su poder al interior del inmueble.

Ante esta situación, efectivos policiales ingresaron al inmueble, logrando la detención del individuo. No se registraron personas lesionadas.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola a fogueo apta para el disparo, una escopeta que mantenía encargo vigente por extravío, munición calibre .38 y un objeto con apariencia de granada, el cual posteriormente fue determinado como un artefacto de fantasía por personal especializado del GOPE.

Por instrucción del Ministerio Público, las armas y el resto de las evidencias fueron remitidas al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para realizar las pericias correspondientes.

En tanto, el individuo que fue detenido pasará a segundo control de detención durante la tarde de este jueves.

PURANOTICIA