Criteria: 76% de los chilenos entendió que era una promesa concreta la expulsión de migrantes

La última encuesta Criteria abordó las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien dijo que se trataba de una "metáfora" su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes durante el primer día de Gobierno.

El 76% de los encuestados pensó que debía entenderse de manera concreta desde el primer días, mientras que el 16% creyó que se trataba de una promesa que se debía entender de manera simbólica y no literal.

Por otro lado, el sondeo estableció que la aprobación del Gobierno aumentó dos puntos, ubicándose en un 38%. La desaprobación también tuvo un alza de dos puntos, alcanzando un 53%, el nivel más alto desde el principio de la actual administración.

Asimismo, hubo un alza en la cantidad de personas que considera incorrecto el rumbo del Gobierno respecto al manejo de la situación de emergencia. Este indicador subió seis puntos, llegando al 46%. El 36% cree que el manejo ha sido correcto.

En cuanto al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Gobierno, el 36% apoya la iniciativa, mientras que el 32% está en contra y un 31% no tiene una postura definida.

Respecto a la percepción sobre quienes se verán beneficiados con este proyecto, el 48% piensa que favorecería a grandes empresas y personas de mayores ingresos, y un 35% cree que aportaría a la creación de empleo para la población en general.

PURANOTICIA