Marcha por los Derechos Humanos contra eventuales indultos reúne a mil personas en Santiago

Con un recorrido por el centro de Santiago y sin incidentes concluyó este sábado una marcha convocada por organizaciones de Derechos Humanos para expresar su rechazo a los eventuales indultos presidenciales a personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura y el estallido social.

La movilización comenzó en las inmediaciones de la estación Baquedano y avanzó hasta las cercanías del Palacio de La Moneda, contando con un amplio despliegue policial durante todo su trayecto. Según los organizadores, cerca de mil personas participaron en la jornada.

Entre los asistentes estuvo la senadora Fabiola Campillai, quien cuestionó la posibilidad de conceder beneficios a condenados por este tipo de delitos y sostuvo que "Lo reitero: la paz social no se logra dándole un perdonazo a quienes en su momento asesinaron, torturaron, desaparecieron a nuestra gente, a nuestros chilenos y chilenas"

La parlamentaria también destacó que la movilización se desarrolló de manera pacífica y adelantó que durante los próximos meses continuarán impulsando nuevas actividades de protesta.

Por su parte, Alicia Lira Matus valoró la convocatoria y afirmó que este tipo de acciones buscan resguardar los avances alcanzados en materia de Derechos Humanos.

Respecto de la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por delitos graves, señaló que "los niños y niñas son lo mas preciado que tenemos, lo más indefenso, y permitir indultar a ese tipo de criminales demuestra la política que llevan, al no tener respeto por los valores y la vida".

Durante la jornada también participaron representantes estudiantiles, quienes manifestaron su preocupación por las políticas públicas vinculadas a memoria y Derechos Humanos. En ese contexto, solicitaron mantener iniciativas como el Plan Nacional de Búsqueda y reforzar el compromiso del Estado con la verdad y la reparación para las víctimas.

PURANOTICIA