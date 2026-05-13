Editorial: “Era una metáfora”: La última del Presidente José Antonio Kast

Quizás, todos aquellos comentarios y críticas hacia la actual vocera Mara Sedini que le cuestionan su desempeño en la entrega de información no sean correctas. Quizás, no nos hemos dado cuenta y estamos tras una Ministra de Estado que interpreta perfectamente al Presidente y su mensaje, y no es que se haya equivocado, a lo mejor, quienes se equivocaron fueron los que no entendieron las metáforas del ahora Presidente José Antonio Kast.

“Estado en quiebra” era también una metáfora, cómo no lo advirtieron antes. Decimos esto porque las declaraciones que entregó el mandatario durante la ceremonia de los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción no solo son decepcionantes, sino que además nos dejan en un estado de incertidumbre máxima. ¿Qué es real y qué es metáfora en este Gobierno?

Las palabras de Kast se dan en el contexto sobre la expulsión de extranjeros del país. Aquí el Presidente expresa que “algunos dicen: ‘Oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”.

No se puede creer que el Presidente nos comunique esto. No solo es faltarnos el respeto, sino que esto es lo más cercano a una “estafa electoral”. De verdad, muchas chilenas y chilenos le creyeron a José Antonio Kast que iba a expulsar a los extranjeros sin documentos o que ingresaran de forma ilegal al país. Yo al menos le creí.

También se creyó cuando dijo que iba a construir cárceles de máxima seguridad. Hablo de centros penitenciarios con aislamiento total para los líderes del narcotráfico y crimen organizado. Pero con todo respeto… ¿Esto también es una metáfora?

Dijo que eliminaría los narcofunerales, ¿metáfora? Lo expresó fuerte y claro, no una vez, ni dos, fueron muchas veces que iba a dar respaldo legal y equipamiento a Carabineros. ¿No fue en esa sesión del Senado, que justamente la Ministra Steinert se ausentó? A lo mejor también era metáfora.

¿Cuál será la metáfora del proyecto de reconstrucción o de la Ley Miscelánea que se va a aprobar sí o sí en el Congreso Nacional, debido a la aplanadora y el cómplice silencio de la ex derecha cobarde, que hoy es aliada de los republicanos?

¿Habrá sido metáfora también aquella frase de la derecha cobarde? ¿Qué es real y qué es metáfora en las palabras de nuestro Presidente? “No vamos a recortar beneficios sociales”, ¿será esto otra metáfora?

Hoy somos un poco menos ingenuos que antes. Si alguien pensó que este Presidente iba a expulsar a los extranjeros ilegales, no es cierto. Es metáfora. Por eso, quizás Mara Sedini no es una mala vocera, quizás es la más brillante comunicadora. Qué mejor ejemplo es escucharla a ella, para entender a quién nos gobierna. ¿Tenemos un Presidente metáfora?, pero aquí vamos. La vida es un viaje, no un destino. ¿se entiende? Ante cualquier duda, esto es una metáfora.