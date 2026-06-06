Carabineros detiene a dos sujetos tras robo de camión y persecución en Paine

Una persecución policial culminó este sábado con la detención de dos hombres acusados de participar en el robo con intimidación de un camión, hecho que se inició en la comuna de San Bernardo y finalizó en Paine tras un accidente de tránsito.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el conductor del vehículo de carga fue interceptado por un grupo de seis individuos, quienes lo intimidaron para apropiarse del camión. Mientras dos de ellos escaparon conduciendo el móvil, el resto trasladó a la víctima hasta un sitio eriazo ubicado en la comuna de La Pintana, donde posteriormente fue abandonada.

Tras recibir la denuncia, personal de Carabineros detectó el desplazamiento del vehículo por la Ruta 5 en dirección al sur e intentó realizar una fiscalización a la altura del Peaje Champa.

Según la información policial, los ocupantes del camión intentaron embestir a los funcionarios para evitar el control, situación que obligó a los efectivos a utilizar sus armas de servicio.

La huida continuó por algunos kilómetros hasta que el conductor perdió el control del vehículo en calle Darío Pavez, en la comuna de Paine, impactando contra un árbol.

En el lugar fueron detenidos dos hombres adultos de nacionalidad chilena, ambos con antecedentes penales. Uno de ellos resultó lesionado por un impacto balístico durante el procedimiento, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias correspondientes, mientras que la víctima fue asistida por personal policial y trasladada para constatar lesiones.

PURANOTICIA