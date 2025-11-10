Confirman que cuerpo hallado en vivienda de La Pintana corresponde al de Valentina Alarcón

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el cuerpo encontrado en una vivienda de la comuna de La Pintana corresponde a Valentina Alarcón, joven desaparecida desde el 29 de octubre.

El hallazgo se produjo en una casa ubicada en calle Los Alcaldes, donde el cadáver fue encontrado en el patio, dentro de una bolsa de basura, en avanzado estado de descomposición y con un cable en el cuello.

La identificación fue posible gracias al trabajo del Laboratorio de Criminalística de la PDI, que se trasladó al lugar tras el descubrimiento. La data de muerte, según los primeros antecedentes, podría coincidir con la fecha en que se perdió rastro de la joven.

La vivienda donde se encontró el cuerpo es conocida por ser un punto habitual de venta de drogas, aunque al momento del operativo no había moradores. La PDI llegó al lugar luego de detectar que allí se perdió la señal del celular de Valentina y que el aparato habría sido empeñado en ese mismo sector.

El fiscal ECOH, Alfredo Cerri, confirmó que se encontró el cuerpo, luego de las diligencias investigativas: “Se pudo corroborar en este caso que la persona fallecida que se encontró en el domicilio que en el día se hizo una entrada, registro e incautación autorizada por el Juzgado de Garantía de Puente Alto, correspondería a Valentina Alarcón Molina, que se encontraba desaparecida hace cerca de 15 días”.

El fiscal del caso informó que el hallazgo del cuerpo de Valentina fue posible gracias a una serie de diligencias realizadas en las últimas semanas. Entre ellas se incluyeron el empadronamiento de testigos, el seguimiento de cámaras de seguridad y otras medidas intrusivas, que permitieron reconstruir sus últimos movimientos.

La Fiscalía había concentrado sus esfuerzos en la población El Castillo. La investigación apuntó a ese sector luego de establecer que Alarcón bajó de un bus del sistema RED en uno de los accesos al lugar, específicamente en Batallón Chacabuco con caletera del Acceso Sur, donde se registró su última aparición en cámaras de seguridad.

