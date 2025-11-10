Encuentran cuerpo de una mujer en La Pintana en medio de diligencias por desaparición de Valentina Alarcón

En el marco de las diligencias por la desaparición de Valentina Alarcón, joven de 26 años cuyo paradero se desconoce desde el 29 de octubre, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró este lunes el cuerpo sin vida de una mujer en la comuna de La Pintana.

El hallazgo se produjo en la parte posterior de una vivienda ubicada en calle Los Alcaldes. Según los antecedentes preliminares, la víctima fue encontrada con una bolsa negra en la cabeza y un cable en el cuello.

Por ahora, las autoridades trabajan en las pericias forenses para establecer la identidad de la mujer y confirmar si corresponde o no a Valentina Alarcón.

La joven de 26 años salió hace casi 3 semanas desde su casa en la población El Castillo de Puente Alto, para reunirse con miembros de una barra de un equipo de fútbol.

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

PURANOTICIA