Con mayoría oficialista quedó conformada la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Pardow

Tras confirmarse en el Congreso la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el error de cálculo en las cuentas de la luz, la Cámara de Diputados eligió a los cinco parlamentarios que integrarán la comisión revisora.

Los integrantes fueron seleccionados mediante tómbola: Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA).

Se dispone de tres días para notificar a Pardow, tras eso, el exministro tendrá 10 días para presentar su defensa y, una vez recibida, la comisión revisora podrá comenzar a examinar el fondo del libelo, para lo cual contará con un plazo de seis días.

La composición de la comisión es clave ya que podrían controlar los tiempos de tramitación y llevar a que la acusación se vote en el hemiciclo antes o después de las elecciones del 16 de noviembre.

Si bien la comisión quedó conformada por mayoría oficialista, el diputado Jaime Mulet (FRVS) manifestó públicamente que está abierto a respaldar el libelo impulsado por la oposición.

