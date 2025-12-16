Diputados presentan proyecto que sanciona las denuncias falsas: actor Cristián Campos asistió a presentación de la iniciativa

El proyecto establece sanciones penales proporcionales y mecanismos de reparación para quienes resulten injustamente afectados.
Diputados de distintas bancadas presentaron un proyecto de ley que busca tipificar como delito las denuncias falsas, especialmente aquellas relacionadas con delitos contra menores de edad.
La iniciativa está apoyada por diputados como Marcela Riquelme (independiente), Héctor Ulloa (independiente), Andrés Jouannet (Amarillos) y Johannes Kaiser (PNL), además de la fundación "Ni un día más".
El proyecto establece sanciones penales proporcionales y mecanismos de reparación para quienes resulten injustamente afectados.
Los parlamentarios estuvieron acompañados por el actor Cristián Campos, quien dio a conocer que "he sido víctima de una denuncia falsa y, a través de ella, trascendiendo mi situación personal, he tenido contacto con muchísimos casos (…) de hombres jefes de hogar que han sido víctimas de denuncias falsas”.
La consecuencia de estas acusaciones, según relató, es devastadora: “una vez que eres absuelto te das cuenta de que no tienes carrera, no tienes familia, no tienes amigos, que estás cancelado, y la persona que te acusó (…) queda totalmente impune”.
Frente a esta realidad, la iniciativa busca reafirmar la presunción de inocencia mientras la persona es investigada. Como respuesta concreta, el proyecto propone sanciones severas: “pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, si el hecho imputado fuere constitutivo de simple delito o de infracción administrativa”.
PURANOTICIA