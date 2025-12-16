Kast tras reunirse con Milei adelanta "una buena relación, como nunca antes se ha visto" entre Chile y Argentina

El Presidente electo José Antonio Kast se reunió este martes con el mandatario de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada.

Tras el extenso encuentro, el republicano señaló que "hoy día estamos en un proceso de recorrer algunos países, de ir viendo cómo llevar a Chile buenos ejemplos".

"Les digo es que todo va a estar bien y vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto", manifestó.

Milei felicitó a Kast por su "glorioso" triunfo electoral del pasado domingo, mientras que la Presidencia argentina anunció que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo "en materia de seguridad regional y fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional", entre otros aspectos.

Además, destacó que la primera visita internacional de Kast tras los comicios haya sido a Argentina, algo que, explicó, "da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales".

Desde la oposición ha circulado la idea que Kast aprovecharía el viaje para hablar con José Luis Daza, quien fue el encargado económico de su campaña de 2021 y es actual viceministro de Economía de Argentina.

Respecto a si la autoridad podría integrarse al equipo de gobierno de Kast, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, afirmó que "la posibilidad existe, seguramente lo estará evaluando".

En entrevista con La Casa de Streaming, el jefe económico del gobierno de Javier Milei sostuvo que "obviamente que el Presidente electo Kast seguramente ya le ha ofrecido algo".

