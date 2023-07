"¿Cómo se les ocurre? ¿Con qué cara?": Presidente Boric criticó a la UDI por bajarse de mesa de reforma previsional

El presidente Gabriel Boric calificó como "inaceptable" la exigencia de la UDI de sacar al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para mantener el diálogo con el Gobierno por la reforma previsional.

En el Parque Mapocho, en su primera actividad pública tras su gira por Europa, el Mandatario dijo que "llevamos un año y cinco meses de gobierno, y efectivamente no ha sido fácil, pero lo que siempre me dicen, a cada lugar donde voy, es que 'no nos olvide, cumpla las promesas que hace', y eso efectivamente marca la diferencia, que pongamos en el centro a las personas y no los intereses de un partido u otro, o las peleas chicas".

"Yo entiendo que cada uno de ustedes nos demanda justamente dejar de lado ese cálculo y esa pelea que agota, que cansa, y llegar a acuerdos que nos permitan avanzar como país. Les aseguro que mi Gobierno va a seguir buscando con el mayor sentido de urgencia, hasta alcanzar los acuerdos necesarios que nos permitan avanzar en dignidad para los pensionados, para la gente que se ha sacado la cresta que ha trabajado toda su vida y hoy día recibe pensiones de miseria", añadió.

Luego, expresó: "¿Cómo le vamos a dar la espalda a esa gente?, desde mi punto de vista, y permítanme decirlo, es inaceptable que hayan sectores de la política chilena que pretendan decir 'no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que le exigimos hacer con su gabinete', pero ¿cómo se les ocurre? Las personas mayores están primero que esos intereses".

"Tenemos que llegar un acuerdo en materia de pensiones para subirles las pensiones a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar, ¿con qué cara no se sientan a la mesa a conversar? ¿qué es más importante? les pregunto a otros partidos que los hemos invitado, no se imaginan cuántas veces a reuniones para poder concordar un pacto fiscal, porque para poder financiar mejores pensiones tenemos que tener mayores ingresos", concluyó el Presidente.

