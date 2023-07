Vocera de Gobierno acusa de "chantaje circunstancial" a la UDI por bajarse de mesa de reforma de pensiones

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) a una reflexión en torno a la reforma de pensiones, luego de que la tienda decidiera retirarse de la mesa técnica exigiendo la salida del Gobierno del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, tras el robo registrado en dependencias de la cartera.

Desde el Palacio de La Moneda, Vallejo indicó este lunes que "lograr pasar a $250 mil en materia de Pensión Garantizada Universal (PGU) significa sacar de la línea de la pobreza a muchos de nuestros adultos mayores, y es una urgencia ciudadana que debería estar en el corazón de cada una de las personas que trabajamos en política, que tenemos vocación pública y que nos debemos a nuestros compatriotas".

"Estas cosas no pueden esperar y por eso nos preocupa en demasía la actitud que ha tomado la UDI en los últimos días, y esto lo hemos dicho en todo momento después de que conocimos la carta calumniosa que entregaron al Presidente y que él mismo decidió no responder por lo irresponsable de las injurias que se establecían ahí", sumó, a propósito de la misiva que pedía la salida de Jackson.

En la misma línea, la vocera de Gobierno señaló que "después conocimos que la UDI no se iba a sentar a dialogar y a acordar temas tan fundamentales como la reforma de pensiones hasta que no saliera un ministro de Estado. No podemos caer en eso. No puede ser que las urgencias ciudadanas dependan de cuánto le cae bien o no a un partido político un ministro de Estado".

"No podemos hacer depender el aumento de las pensiones en nuestro país de un chantaje circunstancial que está en el marco de la política pequeña, de la pelea política que a nadie en nuestro país le interesa realmente. Lo que se espera tanto del Gobierno como de los partidos políticos y de los parlamentarios es que a pesar de sus diferencias, a pesar de si les cae bien o no un ministro de Estado, puedan resolver, dialogar, hacer acuerdos que beneficien a nuestros compatriotas", agregó.

La titular de la Segegob aseguró que "nosotros queremos llamar a la UDI a una profunda reflexión. Sabemos que hay quienes militan en ese partido que tienen un sentido de responsabilidad y que no pueden hacer que prime en estos momentos la mezquindad, que pueden actuar como otros partidos u otras bancadas que a pesar de ser oposición al Gobierno son capaces de entender lo importante que es que logremos destrabar la reforma de pensiones durante décadas anhelada por nuestro país".

"Dos intentos hemos tenido fracasados, esta es la tercera oportunidad, ¿la vamos a hacer fracasar por una fijación contra un ministro de Estado?. Nosotros creemos que no corresponde, y esperamos que haya una reflexión y una decisión de avanzar y esto lo decimos también del pacto fiscal", acotó la secretaria de Estado.

