Comando de Kast responde a cuestionamientos de Jara: "No solo no conoce su programa, sino que también critica los de otros sin leerlos"

Tras la presentación de las bases programáticas del candidato presidencial José Antonio Kast, la abanderada oficialista Jeannette Jara lanzó duras críticas a sus propuestas económicas, calificándolas como “medidas para la galería” y acusando que perjudican a los adultos mayores. En particular, cuestionó la rebaja del impuesto a las empresas al 3% y la eliminación del aporte solidario.

La respuesta del comando del republicano no tardó en llegar. En un comunicado acusaron a la exministra del Trabajo de desconocer su propio programa y de criticar propuestas ajenas sin haberlas leído: “La candidata del Gobierno, al parecer, no solo no conoce su programa, sino que también critica los programas de otros sin leerlos”.

Desde el equipo del candidato explicaron que la propuesta busca eliminar el préstamo forzoso al Estado establecido en la reforma previsional, reemplazándolo por inversiones en instrumentos financieros bajo condiciones de mercado. Según señalaron, el objetivo es resguardar el aumento de las pensiones y garantizar el 100% de los ahorros de los cotizantes.

El planteamiento del exdiputado apunta a terminar con el mecanismo de préstamo estatal contenido en la reforma previsional vigente, proponiendo en su lugar una fórmula de inversión que, según su comando, protegería los fondos individuales y mejoraría los montos de jubilación.

PURANOTICIA