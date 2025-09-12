Chile Vamos recomendó al Presidente Boric "ser cauto" y "bajar un cambio" tras valorar fallo contra Bolsonaro

Dos representantes de Chile Vamos criticaron al Presidente Gabriel Boric luego de que valorara la condena contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

El Jefe de Estado utilizó su cuenta de X para expresar "mis respetos a la democracia Brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre".

En radio Cooperativa, Cristián Monckeberg (RN) y Máximo Pavez (UDI) acusaron al Presidente de actuar como "jefe de barra" o "dirigente estudiantil".

El exsubsecretario de la Segpres manifestó que le gustaría conocer el fallo en su totalidad ya que "esto es imposible no asociarlo con el lawfare, deshacerse de enemigos políticos a través de juicios".

Agregó que, "creo que el Presidente Boric se equivoca porque politiza la situación de una circunstancia judicial de Brasil con la retórica de jefe de barra o dirigente estudiantil. Parece que lo que le gusta es que hay un adversario político que va a ser privado de libertad. El Presidente Boric actuó mal. Estos delitos son asociados a procesos políticos y son complejos".

"Tampoco creo que sea bueno lo que hace Estados Unidos de amenazar con subir aranceles por este tema en Brasil. Estamos retrocediendo en procesos institucionales", complementó.

Por su parte, el expresidente de Renovación Nacional indicó que "quienes están hoy en una posición política importante como los candidatos, no me parece que se pronuncien. Sería cauto. La misma cautela que debiera tener el Presidente Boric".

"Más allá de donde están tus corazones y tus amistades, hay que ser cautos. Uno no puede convertirse en jefe de barra. Yo no metería la cuchara y sería más cauto", sumó.

Finalmente, expuso que "el Presidente debería bajar un cambio. ¿Qué pasa si finalmente no se cumple esta condena? Recuerdo que el presidente Lula fue condenado y privado de libertad, en una celda y se habló de injusticia respecto de su condena por delitos de corrupción. Se argumentó que lo que se buscaba era sacarlo de la carrera presidencial y eso permitió que se le despejara el camino a Bolsonaro. Y volvió Lula a ser presidente".

