Cathy Barriga arremete contra el alcalde de Maipú tras salir de prisión preventiva: "Hay un persecutor que se llama Tomás Vodanovic"

La exjefa comunal manifestó tras salir de la cárcel de San Miguel que "si me quieren dañar, si quieren debilitarme, aquí hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta de que me está haciendo mucho más fuerte”.