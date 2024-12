Diputado Lavín tras revocación de la prisión preventiva de Cathy Barriga afirma que "da asco escuchar las mentiras del Ministerio Público"

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Cathy Barriga, quien deberá cumplir arresto domiciliario total mientras avanza la investigación por fraude al Fisco y falsificación de documentos.

La decisión se basó en factores como la salud de un hijo de la exalcaldesa de Maipú y la evaluación de que la prisión preventiva era excesiva.

El diputado Joaquín Lavín León, esposo de la exjefa comunal, valoró el fallo y acusó al Ministerio Público de perseguir injustamente a su esposa y a los abogados querellantes de intentar crear situaciones falsas en su contra.

“Era lo que esperábamos. Queríamos que se hiciera un poco de justicia. Evidentemente, lo que está viviendo Cathy es una persecución. Da asco escuchar las mentiras del Ministerio Público y de los querellantes. Cómo intentan crear situaciones que realmente no existen”, denunció el diputado.

Por su parte, la fiscal Constanza Encina anunció que apelarán la decisión, ya que consideran que la revisión de la medida cautelar fue inapropiada, dado que ya había una resolución firme en la Corte desde hacía 20 días.

“Creemos que fue una revisión de una resolución que ya estaba firme en la Corte hace 20 días, y por lo tanto confiamos en que esta será revertida”, explicó la persecutora.

Cathy Barriga está imputada por su presunta participación en un desfalco municipal durante su gestión en Maipú, que superaría los $31 mil millones. La Fiscalía ha incorporado nuevos antecedentes que refuerzan las acusaciones de malversación de fondos públicos y uso irregular de documentos oficiales.

DEFENSA DE BARRIGA

Tras la audiencia el abogado defensor Cristóbal Bonacic, expresó que "sostuvimos siempre que no había habido ningún antecedente relacionado a la necesidad de cautela" y que la exalcaldesa no incumplió el arresto domiciliario total anteriormente impuesto, por lo que no correspondía aumentar la intensidad de la medida cautelar.

“Cuando una persona ha estado más de 10 meses en una medida cautelar de tanta intensidad como es el arresto domiciliario total y se han cumplido plena y absolutamente los objetivos del procedimiento, no se justifica la prisión preventiva”, agregó.

