Castro acusa "vuelta de carnero" del Ejecutivo por despacho al Senado de proyecto de voto obligatorio, pero sin multas por no sufragar

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, se refirió al proyecto de voto obligatorio, que fue despachado al Senado, pero sin la indicación que establecía multas por no sufragar.

“Lo que acabamos de ver el día de hoy es nuevamente una vuelta de carnero de parte del Ejecutivo, que ha estado en conversaciones con nosotros. Si bien no había un acuerdo formal para avanzar en una reforma respecto de los extranjeros, les decíamos que lo veíamos con buenos ojos si ellos lo llevaban al Senado”, indicó.

Asimismo, dijo que “hasta donde yo tenía claro, el Ejecutivo veía con buenos ojos este proyecto. Hoy nos damos cuenta a través de sus votos que no fue así o si fue así quiere decir que el Gobierno no fue capaz de contener a sus parlamentarios en algo que eran fundamental”.

“Es triste el espectáculo que ha dado el oficialismo el día de hoy no habiendo dado los votos que esperábamos, pero pese a eso sacamos el proyecto adelante y ahora está en el Senado”, añadió.

El presidente de la Cámara afirmó que “nosotros estamos acostumbrados a que el Gobierno nos plantee cosas que después no se cumplen en la Sala. Yo creo que, si hubiera tenido quizás al ministro Elizalde o a la ministra Lobos parados acá, hubiera dicho, vemos con buenos ojos –como nos dijeron a nosotros– el proyecto. El problema está en que no controlan a sus diputados”.

“Yo estoy seguro que en el Senado se va a poder concretar y vamos a poder tener para noviembre unas elecciones con algo que es lógico, voto obligatorio con multa, porque si no, no es obligatorio”, indicó.

Finalmente, aseguró que siguen “con todos los canales abiertos para conversar con las Segpres. Es el Gobierno, tienen que gobernar, vamos a escucharlos. Pero una cosa me queda clara, al parecer no se puede confiar en cuanto al orden que tengan acá en la Sala".

