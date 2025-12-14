Carmona dijo que "llamaría a un poquito más de humildad" ante proyecciones de Republicanos sobre posible triunfo de Kast

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, votó en el colegio Atenas en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

Tras cumplir con su deber cívico, el dirigente fue consultado sobre la diferencia de 20 puntos que proyectó el Partido Republicano a favor de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara.

La secretaria general del conglomerado, Ruth Hurtado, dijo que "yo he hablado siempre entre 37-39% para Jeannette Jara y José Antonio (Kast), sobre 58%. Esperamos que sea así”.

Al respecto, Carmona señaló que “llamaría a un poquito más de humildad porque se trata al final de una contienda que va a definir quién dirige Chile y no se puede dirigir ni con arrogancia, ni con autoritarismo, ni con frases que sean avasallantes, porque Chile le pertenece a todos”.

El timonel del PC aseguró además que sobre la jornada electoral desde el partido estaban tranquilos, con expectativa y un optimismo de siempre. “Hemos ganado sucesivamente distintas batallas electorales para llegar al momento de hoy día”, mencionó.

Sobre las declaraciones del senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, sobre que la “calle se incendiaría” si revelaban como llevarían a cabo el recorte presupuestario de $6 mil millones.

El líder comunista respondió que “las declaraciones del senador me parecen un poquito a alguna campaña del terror de tiempos de cuando había, no senado, sino junta militar”.

Finalmente, llamó al parlamentario a “que se comporte a la altura de un senador, porque tiene obligaciones con todo el Estado y con todos los ciudadanos”.

