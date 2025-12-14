Secretaria general del Partido Republicano espera "una diferencia importante" de Kast sobre Jara

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, entregó sus proyecciones para la segunda vuelta presidencial.

Desde la región de La Araucanía, donde emitió su voto, apostó a que el candidato del Partido Republicano no tendrá menos del 58% de los respaldos.

“Yo he hablado siempre entre 37-39% para Jeannette Jara y José Antonio (Kast), sobre 58%. Esperamos que sea así”, dijo en diálogo con CNN Chile.

“Creo que va a ser una diferencia importante en que hoy día Chile va a marcar el rumbo de sus cuatro siguientes años y esperamos que ese rumbo tenga nombre y rostro de un hombre”, complementó.

Agregó que esperan una “gran diferencia, creo que eso también va a marcar un buen pronóstico para tener el espacio suficiente para hacer los cambios y las modificaciones que se necesitan los primeros meses, que probablemente no van a ser medidas tan cómodas para algunos sectores, pero con el apoyo ciudadano eso sin duda se podrá hacer de buena manera”.

Consultada sobre a qué se refiere con "medidas no tan cómodas", explicó que se trata de “medidas que no son tan cómodas en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico. Va a haber obviamente medidas que tenemos que tomar en el norte con mucha más fuerza, aquí mismo en La Araucanía, que es una zona que lleva casi 30 años de problemas con el terrorismo, de crimen organizado que ha ido penetrando en la zona”.

Hurtado mencionó que "son lugares que las medidas que se vayan a tomar en torno a la seguridad probablemente no sean tan cómodas para algunos, para algunos que tienen complejos en estas materias. Pero, en ese sentido, el Partido Republicano se la ha jugado por instalar estos tres ejes, estos tres pilares de gobierno, que son seguridad, crecimiento económico y todo lo que tiene que ver con urgencias sociales”.

