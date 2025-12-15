Maduro advierte a Kast tras triunfo en la segunda vuelta: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano"

“Sabemos que Chile resistirá y más temprano que tarde renacerá”, aseguró este lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien dedicó la edición número 99 de su programa "Con Maduro +" al exmandatario chileno Salvador Allende.

Según consigna el diario El Universal de Caracas, desde la sede de Escuela Latinoamericana “Salvador Allende”, el mandatario venezolano rindió homenaje al expresidente chileno.

“Quise hacer aquí este programa en homenaje a Salvador Allende. Como dijo Allende: volverán a las grandes alamedas la esperanza cierta traicionada venciendo al nazifascimo que pretende imponerse otra vez”, señaló.

También advirtió al presidente electo José Antonio Kast: "Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast".

"Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (…) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido", agregó.

(Imagen referencial: Presidencia de Venezuela)

PURANOTICIA