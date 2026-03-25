Cámara aprueba y despacha a ley el proyecto para contener el precio de la parafina y paliar alzas en los combustibles

La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que establece medidas transitorias para contener el precio de la parafina y paliar las alzas en los combustibles.

El texto aprobado con diversas modificaciones ingresadas en el Senado, será comunicado al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.

La iniciativa contempla las siguientes medidas:

Aumento temporal de 60 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), para ayudar a contener el alza del precio de la parafina .

Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), para . Modificación a fórmula de cálculo de la ley 19.030, que creó el citado fondo, para que el precio de la parafina se mantenga en un nivel similar al mes de febrero, previo al conflicto en Medio Oriente. Se añade, permitir que el fondo reciba aportes del Fisco o que este retire recursos del Fondo durante la duración de estas medidas excepcionales (hasta el 30 de septiembre de 2026).

Entrega por seis meses un bono de 100 mil pesos a los propietarios de taxis, colectivos, transportistas escolares y se sumaron los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros que realizan servicio entre Tacna y Arica . Todos deben estar inscritos en los respectivos registros al 24 marzo de 2026.

y se sumaron los propietarios de . Todos deben estar inscritos en los respectivos registros al 24 marzo de 2026. Respecto del crédito diferenciado por impuesto específico, se fija que los contribuyentes de IVA puedan impetrar el beneficio con un tope máximo de 31% del impuesto soportado, sin distinción de los montos de sus ingresos anuales (como contemplaba el proyecto en su propuesta inicial).

Sin embargo, en esta carga impositiva se excluye a los contribuyentes acogidos al régimen tributario Pro Pyme.

El proyecto también señala que en el caso del bono mensual para los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros indicados, este solo podrá usarse para la compra de combustibles. Igualmente, permite el traspaso del beneficio, por parte del propietario, a un conductor con licencia profesional vigente. Y, cada persona identificada como propietario, mero tenedor o conductor podrá recibir como máximo 100 mil pesos mensuales.

DEBATE

En los discursos de los diputados hubo transversalidad en apoyar que se acogiera excluir a las pymes y que se busque contener el alza del precio de la parafina. Asimismo, que se otorgue ayuda a algunos sectores del transporte de pasajeros.

Sin embargo, también hubo críticas por considerar que las medidas son insuficientes, especialmente para las regiones, y que no se incorporen ayudas a otros sectores como la agricultura.

Legisladores oficialistas, en tanto, insistieron en defender que las medidas del gobierno son responsables y que responden a la mala administración fiscal del gobierno anterior.

Por el contrario, desde la otra vereda se recalcó que esta crisis no la provocaron las familias, pero la decisión del Gobierno fue traspasarles el alza.

PURANOTICIA