Cámara aprueba y despacha a ley el proyecto para contener el precio de la parafina y paliar alzas en los combustibles

El texto aprobado con diversas modificaciones ingresadas en el Senado, será comunicado al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que establece medidas transitorias para contener el precio de la parafina y paliar las alzas en los combustibles.
El texto aprobado con diversas modificaciones ingresadas en el Senado, será comunicado al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
La iniciativa contempla las siguientes medidas:
Sin embargo, en esta carga impositiva se excluye a los contribuyentes acogidos al régimen tributario Pro Pyme.
El proyecto también señala que en el caso del bono mensual para los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros indicados, este solo podrá usarse para la compra de combustibles. Igualmente, permite el traspaso del beneficio, por parte del propietario, a un conductor con licencia profesional vigente. Y, cada persona identificada como propietario, mero tenedor o conductor podrá recibir como máximo 100 mil pesos mensuales.
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En los discursos de los diputados hubo transversalidad en apoyar que se acogiera excluir a las pymes y que se busque contener el alza del precio de la parafina. Asimismo, que se otorgue ayuda a algunos sectores del transporte de pasajeros.
Sin embargo, también hubo críticas por considerar que las medidas son insuficientes, especialmente para las regiones, y que no se incorporen ayudas a otros sectores como la agricultura.
Legisladores oficialistas, en tanto, insistieron en defender que las medidas del gobierno son responsables y que responden a la mala administración fiscal del gobierno anterior.
Por el contrario, desde la otra vereda se recalcó que esta crisis no la provocaron las familias, pero la decisión del Gobierno fue traspasarles el alza.
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