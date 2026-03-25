Senado aprueba proyecto que dispone medidas para contener el precio de la parafina: avanza a tercer trámite en la Cámara

Tras un amplio debate, la Sala del Senado despachó el proyecto que dispone medidas para contener el precio del kerosene y apoyar a los hogares en el contexto de la emergencia energética internacional.

La iniciativa contempla medidas transitorias que permitan contener el precio del kerosene doméstico, asegurando su accesibilidad durante los meses de mayor demanda, entregar un alivio económico al mercado de taxis y colectivos, así como también al transporte escolar, y suspender transitoriamente el régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas.

Con 32 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones, la instancia aprobó en general y en particular el proyecto de ley.

El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados donde enfrentará su tercer trámite constitucional.

LA INICIATIVA PROPONE

Facultar al Ministerio de Hacienda para incrementar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) en hasta 60 millones de dólares, mediante una o más transferencias de recursos disponibles en activos financieros del Tesoro Público. Dicha facultad podrá ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto busca evitar el alza de la parafina en el contexto del aumento del valor del petróleo por el conflicto armado en Medio Oriente. El precio se mantendría a un nivel similar al mes de febrero, previo al conflicto.

Modificar el impuesto específico a los combustibles. Así se establecen diferentes porcentajes de deducción, de acuerdo al monto de los ingresos anuales que tienen los contribuyentes, según el siguiente desglose:

- Un 80% del impuesto específico para contribuyentes con ingresos anuales iguales o inferiores a 2.400 UF.

- Un 70% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 2.400 y que no excedan las 6 mil UF.

- Un 52,5% a contribuyentes de ingresos anuales entre 6 mil y 20 mil UF.

- Un 31% del impuesto para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 20 mil UF.

Crear un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros. Se concede, a partir del 1 de abril de 2026 y durante los seis meses siguientes, un bono mensual de cien mil pesos a los propietarios de taxis y colectivos que, al 24 de marzo de 2026, se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros. La medida también contempla a los transportistas escolares. El beneficio solo podrá usarse para la compra de combustibles y permite el traspaso de éste, al conductor del vehículo.

PURANOTICIA