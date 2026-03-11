Barría emplaza a Camaño a dejar la bancada de diputados DC tras dar su voto a Alessandri para la presidencia de la Cámara

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, emplazó al diputado independiente Felipe Camaño a abandonar el comité DC luego que votara por Jorge Alessandri para la presidencia de la Cámara.

El legislador afirmó que “lo conversaremos con nuestro comité, con nuestra bancada. Si él tomó una decisión, audaz para nosotros, totalmente irresponsable, espero que también tome una decisión audaz, de acuerdo a su perspectiva, y creo que no es compatible su permanencia en el comité”.

"Acordó con su voto un cargo para él, ni siquiera para otros, sino él", dijo en referencia a la vicepresidencia de la Cámara que ocupará el legislador.

El jefe de bancada DC sostuvo que, a diferencia de otros parlamentarios, que también se desmarcaron del acuerdo original, ellos no habrían obtenido cargos a cambio de su voto.

Barría recalcó que el diputado Camaño, "quien ha sido respaldado en dos elecciones por la Democracia Cristiana, no cumplió con el acuerdo".

Y destacó que los parlamentarios militantes de la colectividad sí se alinearon con la decisión mayoritaria pese a tener diferencias respecto del pacto que se había acordado.

