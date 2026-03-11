Senadora Bullrich ratifica extradición de Apablaza a Chile: "Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos"

La senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó la extradición a Chile de Galvarino Apablaza.

El exfrentista es sindicado como autor intelectual del asesinato del exsenador UDI, Jaime Guzmán, en 1991 y recientemente le retiraron la calidad de refugiado.

La autoridad dijo al diario Clarín que "hace un año y medio, siendo yo ministra de Seguridad Nacional, le sacamos a todos aquellos que eran pedidos requeridos por homicidios y asesinatos en sus países, incluyendo a Apablaza, quien está acusado de homicidios en Chile de un dirigente de la UDI".

La exministra recalcó que "Argentina no puede ser una tierra que refugie a asesinos que mataron en sus países" y señaló que "este gobierno quiere que Apablaza y Bertulazzi sean extraditados como corresponde".

"Mataron en sus países, tienen que cumplir la pena en sus países", sentenció.

Por su parte, el ahora exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, había afirmado que el tema "está coordinado con Argentina", esperando "la notificación formal" por parte del país trasandino.

Además, mencionó que la coordinación con los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) "ya está trabajada".

