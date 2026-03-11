Diputado Alessandri al asumir como presidente de la Cámara: "Este nuevo ciclo político responde a convicciones profundas"

Con la toma de juramento y la elección de la mesa como hitos principales en una ceremonia que duró cerca de dos horas, la Cámara de Diputados quedó oficialmente instalada, con Jorge Alessandri (UDI) como presidente, Felipe Camaño (Ind. DC) como primer vicepresidente y Ximena Ossandón (RN) como segunda vicepresidenta.

Tras el juramento de las y los 154 legisladores en forma individual, se procedió a la elección de la mesa, por mayoría absoluta, en forma simultánea y con votación electrónica. El resultado para el cargo de presidente fue de 78 votos a favor de Alessandri, 75 para la diputada Jiles (PDG) y uno para el diputado Valenzuela (también PDG).

En su discurso ante la Sala, el nuevo presidente de la Cámara dijo estar honrado, emocionado y lleno de energía de cara a este desafío. “Tengan la certeza que en este presidente encontrarán un aliado comprometido y leal para impulsar una agenda legislativa que cambie para bien la vida de todos los chilenos“, enfatizó.

Estimó que la elección de la mesa fue la muestra más fidedigna de que “este nuevo ciclo político responde a convicciones profundas”. Asimismo, sostuvo que la libertad, el progreso material y espiritual, así como la seguridad, son premisas y valores que inspirarán la labor parlamentaria.

“Hoy, 11 de marzo de 2026, Chile comienza a transitar por un camino que requerirá el compromiso de nosotros. De las y los 155 diputadas y diputadas sin excepción”, expresó a sus colegas en el Hemiciclo. De igual modo, pidió realizar el trabajo legislativo con respeto y prolijidad, manteniendo una conexión permanente con la ciudadanía.

