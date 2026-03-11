Jorge Alessandri se impone en ajustada votación y asume la presidencia de la Cámara de Diputados

El diputado Jorge Alessandri (UDI) fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Diputados tras imponerse en una estrecha votación frente a Pamela Jiles (PDG). El parlamentario consiguió 78 votos, mientras que la diputada del Partido de la Gente alcanzó 75 respaldos, en una jornada marcada por negociaciones y quiebres en los acuerdos previos.

La elección se dio pese a que existía un acuerdo administrativo entre el PDG, el oficialismo y la Democracia Cristiana que contemplaba que Jiles encabezara la mesa de la corporación. Sin embargo, la diputada no logró reunir la mayoría necesaria y finalmente fue Alessandri quien se quedó con la presidencia.

La nueva mesa de la Cámara estará integrada además por Felipe Camaño (independiente cercano a la DC) como primer vicepresidente y Ximena Ossandón (RN) como segunda vicepresidenta.

Con este resultado, el bloque oficialista pasa a controlar la conducción de ambas cámaras del Congreso, considerando que Paulina Núñez lidera actualmente el Senado. De acuerdo con registros parlamentarios, desde la década de 1990 la derecha no tenía simultáneamente la Presidencia de la República y la conducción de ambas cámaras del Congreso.

La elección también marca el retorno de la UDI a la testera de la Cámara Baja después de 12 años, consolidando un nuevo escenario político en el Parlamento.

En su primer discurso tras asumir el cargo, Alessandri llamó a mantener el respeto entre los distintos sectores políticos y a trabajar de manera colaborativa. “Seamos dignos representantes de esta enorme tarea, respetando a nuestros compañeros y también a los adversarios políticos”, señaló el nuevo presidente de la corporación.

PURANOTICIA