José Antonio Kast en su primera actividad como Presidente en liceo de Ñuñoa: "Ustedes son la esperanza de Chile, son el futuro"

José Antonio Kast arribó al liceo Augusto D’Halmar en Ñuñoa para inaugurar el año escolar, en su primera actividad como Presidente en ejercicio.

El recién asumido Mandatario fue acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, la ministra de Educación, María Paz Arzola, del Deporte, Natalia Duco, de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y de Ciencia, Ximena Lincolao.

Además, estuvo presente en el recinto ubicado en Ramón Cruz Montt con Alcalde Eduardo Castillo Velasco, el jefe comunal, Sebastián Sichel.

El recinto educacional fue elegido por el buen desempeño de sus estudiantes. En la última década, se ha posicionado como el colegio público que obtiene los mejores resultados en las pruebas de traspaso a la educación superior.

Este año fue el único de su tipo en entrar dentro de los mejores 100 en los resultados de las pruebas PAES (72), con un promedio de 809 -de 1.000 posibles- y nueves puntajes máximos.

En su discurso, el Mandatario mencionó que “podemos pensar distinto en muchas cosas, pero lo que tenemos que tener claro es que Chile tiene que salir adelante con ustedes, más allá de cómo piense uno en temas políticos”.

Añadió que "ustedes son la esperanza de Chile, son el futuro de Chile, de un Chile que ha tenido dificultades, un Chile que hemos vivido divisiones y aquí hay un ejemplo concreto de lo que ustedes tienen en su lema, de trabajo, de lealtad y de felicidad. Yo los invito a proyectar esa felicidad, la felicidad que da a cosas bien hechas”.

“Ustedes tienen que sentirse orgullosos, orgullosos de ser alumnos de este establecimiento. Chile los admira. Ustedes han logrado algo increíble y los necesitamos. De verdad, necesitamos grandes embajadores de la educación pública. Hay jóvenes en regiones que se lamentan, jóvenes de séptimo, octavo, básico, que se lamentan por no tener las posibilidades que ustedes tienen. Cuídenlo, abrácenlo, respétense”, expresó el Presidente.

