Bancada PS creará comisión investigadora por sueldo de Marcela Cubillos en la U. San Sebastián

Parlamentarios del Partido Socialista (PS) anunciaron la creación de una comisión investigadora luego que se revelara el millonario sueldo que habría recibido Marcela Cubillos por clases e investigaciones que presuntamente no habría realizado.

Según reveló El Mostrador, la exministra de Educación mantenía un contrato como docente con la Universidad San Sebastián, recibiendo un sueldo bruto de 17 millones de pesos, monto que se habría pagado incluso cuando se encontraba en España.

El diputado Juan Santana, integrante de la comisión de Educación, aseguró que “esta institución entre el año 2005 y el año 2023 cuadruplicó su matrícula pasando de 9.000 estudiantes a casi 40.000 es inevitable pensar que aquí se está haciendo un lavado de dinero, que aquí se está haciendo una caja pagadora de favores políticos y de pitutos y que inevitablemente no solamente la actual candidata a alcaldesa por las Condes, Marcela Cubillos, tiene que dar explicaciones, sino que toda la dirigencia de la USS está siendo contratada en esta institución”.

“Estamos hablando del actual candidato con Ñuñoa a Sebastián Sichel, estamos hablando del ex Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, estamos hablando del ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick. Esto se ha transformado en una caja pagadora de pitutos para la UDI y nos parece inaceptable que hoy día con recursos públicos se esté pagando tal nivel de remuneraciones a los líderes de la UDI”, añadió.

Por su parte, el subjefe de la bancada PS, Nelson Venegas, sostuvo que “el estado financia a esta universidad a través de los ingresos por el CAE y con esas platas se podría estar financiando a figuras políticas de la derecha, como es el caso de Marcela Cubillos".

"Toda esta situación es muy oscura y debe ser investigada por eso como bancada crearemos una comisión investigadora para analizar cómo está funcionando, porque acá vemos que este lugar se ha transformado en un centro de operaciones de la derecha", recalcó.

En tanto, el diputado Jaime Naranjo manifestó que “lo más grave de todos estos hechos que hemos estado conociendo es que ante los ojos de la opinión pública queda claramente expresado que la Universidad San Sebastián se ha transformado en una asociación ilícita que ocupa recursos del Estado para el financiamiento político y lo más grave de todo esto y emplazamos en este momento a la Universidad San Sebastián, a su rector, al señor Chadwick, a que le den explicaciones al país”.

“Chile exige una explicación y principalmente los estudiantes que concurren a ese centro universitario. No puede continuar este silencio cómplice, no pueden seguir escondiéndose bajo la alfombra. Las cosas sucias que ocurren en esa universidad y sus máximas autoridades no le dan ninguna explicación ni al país y peor a sus estudiantes”, complementó.

En esta línea, dijo que “por eso que emplazamos a la Universidad San Sebastián a que le dé una explicación al país y por eso dentro de los instrumentos fiscalizadores que nosotros tenemos vamos a convocar y a presentar que se constituya una comisión investigadora”.

Finalmente, el diputado Leonardo Soto, afirmó que “los hechos que han sido conocidos en los días previos, el sueldo millonario de la ex ministra de la UDI, Marcela Cubillos, el sueldo académico más alto que se ha pagado en el planeta, es indicativo de una red o una asociación ilícita que dirige esa Universidad de San Sebastián y que está pagando sueldos que no se condicen ninguna relación con el mérito académico, con el respeto que le deben a su comunidad escolar, a los padres y apoderados de sus 40.000 estudiantes”.

“La comisión investigadora que se ha anunciado por parte de la bancada de diputados del Partido Socialista va a poner el foco en la defensa de esos 40.000 estudiantes que ilusionados con la oferta educativa piensan que le ofrecen un futuro abierto a todos sus talentos y posibilidades y se encuentran en realidad con un grupo directivo, su gran mayoría partidarios de la UDI, que se pagan entre sí sueldos millonarios con los recursos de los estudiantes y con los recursos del Estado”, sentenció.

