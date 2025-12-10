Anulan votación de comisión revisora de la acusación constitucional contra Simpertigue por error en entrega de documentos

La votación a favor de la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, que se había realizado este miércoles en la comisión revisora de la Cámara de Diputados, fue anulada tras detectarse un error en la entrega de documentos relevantes

Así, quedó finalmente sin efecto la votación, tal como lo confirmó la presidenta de la comisión revisora, Maite Orsini, quien indicó que, debido a que no se tuvo todos los antecedentes a la vista para la votación, esta quedaba sin efecto, al igual que la citación de este jueves para la Sala de la Cámara.

La comisión había otorgado plazo hasta las 12:30 horas para que el abogado de Simpertigue entregara documentos que acreditaran que el juez había pagado, de su bolsillo, el pasaje para asistir a los polémicos cruceros junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ligados al llamado caso "Muñeca Bielorrusa".

Y aunque los papeles llegaron, el secretario de la instancia no los entregó a los diputados.

“El antecedente llegó en tiempo y forma, sin embargo, el secretario cometió un error, no nos informó”, indicó la frenteamplista.

Esto provocó -señaló Orsini- que “al momento de ejercer nuestros votos en la comisión, no tuvimos a la vista todos los antecedentes que necesitábamos para poder dar un voto serio e informado”.

“Si bien puede o no cambiar mi voto, creo que es muy importante tenerlo a la vista al votar, porque es bastante más grave una conducta que la otra”, agregó.

La diputada informó, además, que a las 11:00 horas de este jueves la instancia que encabeza recibirá al abogado de la defensa para que exponga los antecedentes, para volver a realizar luego la votación.

Y para este lunes al mediodía quedó citada una nueva sesión de la Sala de la Cámara, donde se revisará la acusación constitucional.

