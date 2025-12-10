Comisión revisora de Cámara aprueba la acusación constitucional contra ministro Simpertigue: libelo será votado en sala

La comisión revisora de la Cámara de Diputados aprobó por cuatro votos a cero la acusación constitucional (AC) contra Diego Simpertigue, vinculado al caso “Muñeca Bielorrusa.

Votaron a favor, los diputados Cosme Mellado, Álvaro Carter, Marco Antonio Sulantay y Maite Orsini. Destacó la ausencia justificada de Mónica Arce.

Aunque se trata de una acusación constitucional presentada por parlamentarios oficialistas, desde el Partido Republicano y Renovación Nacional han señalado que votarán a favor este jueves en la sesión especial de sala.

Si el libelo se aprueba, pasará al Senado, que actuará como juez y eventualmente podría destituir a Simpertigue e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por cinco años.

El libelo tiene cerca de 150 páginas y consta de tres capítulos, donde se invoca la causal de abandono del principio de probidad.

Cabe señalar que el presunto vínculo de Simpertigue con el caso se reveló luego de que saliera a la luz un viaje en crucero a Europa junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra imputado y en prisión preventiva.

