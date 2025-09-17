Andes Iron celebra fallo de la Corte Suprema por proyecto Dominga y afirma que "pone fin a más de 12 años de litigios"

La sociedad Andes Iron, propietaria del proyecto Dominga, calificó como "histórico" el fallo de la Corte Suprema que declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y opositores al proyecto.

Según la empresa, la resolución del máximo tribunal del país confirma "la plena vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°161/2021 del proyecto". De esta manera, cerró la vía judicial para impugnar Dominga.

"Se trata de un fallo histórico, no solo para la empresa, sino también para el país y su institucionalidad ambiental. Dominga es el proyecto con la tramitación más extensa en los 30 años de existencia del SEIA, convirtiéndose en un verdadero ícono de la permisología y la judicialización", declaró Andes Iron.

"Con este dictamen se pone fin a más de 12 años de trámites y litigios, despejando todo cuestionamiento jurídico y técnico, y abriendo paso a la construcción de Dominga: una oportunidad largamente esperada por la comunidad de La Higuera y la Región de Coquimbo", añadió.

Andes Iron también destacó que "el fallo ratifica lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en diciembre de 2024 y confirma que las actuaciones del Comité de Ministros fueron irregulares, con vicios de legalidad, demoras injustificadas y cambios de criterio técnico sin sustento, y solo queda pendiente el cumplimiento de dicha sentencia ante el 1TA".

“Este fallo confirma que Dominga fue evaluado con rigor científico y cumple con la normativa vigente. Es una señal de certeza jurídica e institucional, que abre paso a una inversión sostenible que traerá desarrollo a La Higuera y a la Región de Coquimbo”, destacó Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron.

La empresa recordó que el proyecto superó un proceso de evaluación ambiental exigente, con Informe de Evaluación Consolidado (ICE) favorable y aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo en 2021, y que actualmente avanza en la obtención de permisos sectoriales para iniciar su construcción.

En el ámbito judicial, explicó, solo queda pendiente una discusión de carácter procesal, radicada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, relativa al cumplimiento incidental del último fallo del Primer Tribunal Ambiental.

Asimismo, destacó que los intentos judiciales presentados en los últimos meses para frenar el proyecto fueron rechazados en todas las instancias, "lo que reafirma la solidez de la aprobación ambiental de Dominga".

El proyecto contempla una inversión de US$ 2.500 millones, la creación de cerca de 30.000 empleos durante la construcción y un robusto plan de mitigación, compensación y monitoreo ambiental. Producirá 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley (magnetita) y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.

