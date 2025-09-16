Corte Suprema declara inadmisible recurso de casación y ordena nuevo pronunciamiento de Comité de Ministros por Dominga

La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso presentado por el Gobierno y organizaciones ambientalistas en contra de Dominga.

De esta forma, el máximo tribunal dio luz verde a que se reactive el proyecto minero y portuario.

La Tercera Sala de la Corte Suprema indicó que "se declararon inadmisibles los recursos de casación (en la forma y en el fondo) interpuestos por el SEA, el Comité de Ministros y las organizaciones opositoras contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024".

Según el fallo, las actuaciones del Comité de Ministros fueron irregulares y presentaron vicios de legalidad, con demoras injustificadas y cambios de criterio técnico sin sustento.

En consecuencia, ahora será el Comité de Ministros el órgano que deberá emitir un nuevo pronunciamiento respecto a las observaciones y reclamaciones asociadas a la RCA del proyecto.

