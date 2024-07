Análisis político: ¿Carter y Chahuán presidenciales? Los pro y contras de llevar a Matthei a una primaria

Queda aún un año para la próxima elección presidencial, pero los distintos partidos a nivel nacional ya están pensando en ella, especialmente porque en cuatro meses más se realizarán las elecciones municipales y de gobernadores, lo que comenzará a pavimentar el camino de las coaliciones de cara a las presidenciales de 2025.

En esa lógica, hace unos días el ex ministro y ex constituyente, Cristián Monckeberg, sugirió que la coalición de centro-derecha de la que forma parte, Chile Vamos, debe realizar primarias para zanjar a su candidato, y dio una sorpresa: puso al senador Francisco Chahuán como carta de Renovación Nacional para medirse junto a Evelyn Matthei y Rodolfo Carter.

LA IMPORTANCIA DE LAS PRIMARIAS PARA LA DERECHA

El también expresidente de RN recordó la primaria en la que participó el expresidente Sebastián Piñera junto a Manuel José Ossandón y Felipe Kast, y la crítica que recibieron por exponer al entonces ya exmandatario a una elección primaria., recordó en una entrevista con Puranoticia.cl.

Tras ello, recordó una anécdota con el entonces presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade: "Me lo encuentro al día siguiente y me felicitó diciéndome que 'dieron un paso gigante y que con esto casi ganaron la elección presidencial, y nosotros lidiando con Guillier sin primarias”, dijo.

Por eso, el extimonel RN fue más allá de los nombres que han sonado, e hizo un llamado a que si bien Evelyn Matthei va liderando todas las encuestas, "Renovación Nacional tiene que ser capaz de llevar un nombre. Es un partido histórico, el partido más votado de Chile y ahí la figura de Francisco Chahuán, que ha demostrado muchas ganas, entusiasmo y articulación al interior del partido para poder ser candidato presidencial es una carta muy legítima, así como también Evelyn Matthei y Rodolfo Carter, porque la gracia de las primarias es que no necesitan solamente que se proclamen candidatos por los partidos, sino que los partidos también pueden invitar a algún candidato para que participe, como fue con Sichel o como puede ser con Rodolfo Carter u otros nombres".

Al respecto, en Puranoticia.cl preguntamos a tres expertos políticos si es positivo para el sector realizar una primaria o no, y cómo ven estos tres nombres, concluyendo que si bien el mecanismo acerca a la ciudadanía, y que se entiende que RN busca entrar en la competencia al ser el partido más grande de la derecha, el nombre del senador Chahuán aún no entra en el debate político, por lo que probablemente estos mismos dichos de Monckeberg tienen ese objetivo, hacerlo entrar en la contienda y discusión pública, y potenciar a la disidencia de RN en meses en que las decisiones del partido han sido divididas.

Además, resulta importante para uno de los partidos con más representantes a nivel nacional no quedar fuera de la próxima contienda electoral más importante después del plebiscito constituyente.

EVALUAR EL MEJOR “TIMING”

La doctora Angélica Pacheco, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar,sostiene que “sumar la figura de Francisco Chahuán al abanico de posibles candidaturas presidenciales de su sector puede ser una acción anticipada y, a la vez, un buen movimiento de piezas del ajedrez político realizado por el exministro Monckeberg. En su declaración en Puranoticia, establece que una primaria de Chile Vamos es una oportunidad para su sector; y, al mismo tiempo, que las posibles figuras deberán liderar, trabajar y apoyar las candidaturas para las elecciones en octubre. Sutil manera de desafiar a los díscolos. Es decir, es un llamado al orden para focalizar en la competencia a gobernadores, consejeros, alcaldes y concejales a los liderazgos de Chile Vamos que tengan la intención de posicionarse como presidenciables. Lo hace en un momento que efectivamente el conglomerado no logra, al menos, públicamente, acuerdos explícitos para colaborar con las nóminas que están determinando las cúpulas partidarias”.

En ese sentido, afirma que “el exdiputado sabe bien del tema y la necesidad de unidad considerando que tuvo que liderar su partido en momentos complejos. En el timing previo a las campañas, este momento es crucial para establecer las pautas de trabajo y articulación en el territorio. Según Tú Influyes, un 90% de los encuestados consideran que de los cargos que se disputan en octubre el más importante es de alcaldía por la cercanía a las problemáticas de los habitantes de las ciudades. Existe real interés de la ciudadanía por este cargo en particular y el rol de los partidos políticos y sus simpatizantes en terreno no sólo es fundamental frente a la elección de octubre sino una puesta en escena y termómetro irremplazable para la presidencial y parlamentaria”.

POTENCIAR DISIDENCIA

Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales UAI cree que hay algo más allá en la propuesta de Monckeberg: “Hay que entenderla más bien dentro de la rearticulación de la disidencia de Renovación Nacional, donde su esposa, la senadora Paulina Urrutia, es el principal rostro, la principal cara”, dice.

En ese sentido, indicó que “dentro de eso, la propuesta de Monckeberg de llevar a Francisco Chahuán o Rodolfo Carter, a una primaria, es para poder perfilar a la disidencia en el sentido de apoyar una carta RN, mientras el sector de la directiva estaría inclinado por proclamar rápidamente a Evelyn Matthei, por lo tanto hay que entenderlo en ese escenario”.

IMPORTANCIA DE MEDIRSE ANTES

Sin embargo, el mecanismo de primarias es algo que no fue utilizado en todos los casos en estas elecciones municipales y de gobernadores, y aún no se establece seriamente en la discusión presidencial. Para Marcela Porto, académica de la Universidad Autónoma, “las primarias son necesarias porque dinamizan los procesos políticos y son un instrumento para que los partidos no pierdan la conexión con sus bases. Chile Vamos tiene una gran oportunidad en las primarias para dar una señal a la sociedad de ser una coalición que fortalezca el sentido democrático de sus prácticas. Sin candidatos elegidos a dedo o a puertas cerradas. Los liderazgos y las figuras políticas tienen una dimensión que se construye a través de los diferentes lenguajes. En este sentido es indudable que la exposición mediática hace lo suyo. Al interior del partido el senador Chahúan puede tener muchos apoyos y aunque su trayectoria política como representante de la región de Valparaíso es notable, su construcción mediática como una figura nacional es más restringida. Con esto lo que quiero decir es que no basta ser un buen político para una circunscripción, sino que ese liderazgo debe perfilarse a nivel nacional”.



Ahora bien, analizando los tres nombres, dijo que “Rodolfo Carter es una figura que ha ido construyendo su liderazgo político en el entorno municipal. Para bien o para mal ha tenido una constante exposición mediática en los últimos años, pero no basta salir en las noticias o en los programas de televisión para que la gente te vote, mientras que “Evelyn Matthei, ha construido su liderazgo a lo largo de los años, no es una figura nueva en la política de nuestro país y en este sentido la alcaldía parece ser un punto de llegada más que de partida. Creo que es la candidata que tiene un mejor posicionamiento en la ciudadanía porque le ha tocado estar en diferentes escenarios de la política chilena por más de 30 años”.

En el caso de Francisco Chahúan, estima que “puede ser una excelente carta para su partido, pero las elecciones se ganan con los votos de las y los ciudadanos, en su mayoría no militantes, más que sólo con los apoyos de un sector”.

En la última encuesta de Criteria, menciona Pacheco, Matthei y Carter “aparecen en las preferencias de los encuestados. La ausencia en la primera línea de un representante de Renovación Nacional es importante para el partido, por lo cual, la posibilidad de lograr una primaria con el senador Chahuán u otra figura de RN, permitiría acordar apoyos transversales dependiendo el ganador o ganadora. Ciertamente la figura de la alcaldesa Matthei se mantiene a la cabeza del sector y tiene la responsabilidad de consolidar su posición evitando desgaste y techo de crecimiento. Por su parte, el alcalde Carter, quien renunció a la UDI, ha propuesto una primaria de las derechas incluyendo a José Antonio Kast porque ha sido claro en plantear que una primera vuelta con cinco candidatos de derecha sería un error político por la dispersión de votos. Por lo tanto, a la propuesta de primarias más amplias de las derechas por el alcalde ex UDI y la propuesta de primarias de Chile Vamos incluyendo a Carter, se inicia la discusión de las derechas para lograr cierta unidad para la competencia presidencial”.

En tanto, Wilson recuerda que Chahuán ha intentado anteriormente ser precandidato presidencial, pero “no ha tenido la votación, aceptación ni presencia en estas circunstancias, pero quizás en este momento, considerando que no puede ir a la reelección como senador esté dispuesto a ir a algo de esas características, pero hay que ser sinceros y él no figura en las encuestas ni como figura aspectada, donde incluso figuran personas con el 1 o 2% como podrían ser personas como Johannes Kaiser, el mismo Rodolfo Carter, etcétera, por lo tanto habría que considerarlo un saludo a la bandera más que una candidatura real, más aún cuando queda un año y medio y la ventaja de Evelyn Matthei a esta altura es casi irremontable, triplica al siguiente número, que en el caso de la encuesta Criteria vendría siendo Michelle Bachelet, mientras que en el caso de la Cadem vendría siendo José Antonio Kast, con la mitad de sus votos”.

¿ES ÉSTA LA PRIMARIA QUE CHILE VAMOS NECESITA?

En cuanto a si estos tres nombres son los que Chile Vamos necesita en una primaria, Pacheco dice que “puede ser cualquiera de estas fórmulas o nuevas que logren integrar candidaturas presidenciales evitando la primera vuelta se transforme en una primera con el riesgo de las fórmulas que logre el oficialismo. Es un factor relevante para movilizar a los convencidos, simpatizantes y militantes. No es un espacio que pueda representar la fotografía de la elección presidencial. Sin embargo, es valorada justamente porque permite conversaciones privadas y públicas sobre los y las candidatas. Es de riesgo también, considerando que las capacidades comunicacionales de cada candidata/o se coloca en juego en cada debate. En este sentido, los conglomerados necesitan las primarias porque permite tomar el pulso de las fortalezas y debilidades de las candidaturas; se articula un clima de campaña entre los simpatizantes y las heridas de los perdedores tiene tiempo (escaso) pero tiempo al final para articularse para la elección presidencial”.

Porto, en tanto, estima que “las primarias son necesarias porque dinamizan los procesos políticos y son un instrumento para que los partidos no pierdan la conexión con sus bases. Chile Vamos tiene una gran oportunidad en las primarias para dar una señal a la sociedad de ser una coalición que fortalezca el sentido democrático de sus prácticas. Sin candidatos elegidos a dedo o a puertas cerradas”, aunque también recuerda que “tampoco hay que olvidar que desde el punto de vista de la estrategia de comunicación política los candidatos pueden participar en instancias como las elecciones primarias no necesariamente para salir electos en el periodo en el que compiten sino en uno posterior. Las candidaturas también deben tomar en cuenta lo que favorece a la coalición que representan y no jibarizar las posibilidades que su sector tiene de llegar a La Moneda. En este sentido Chile Vamos debe ser muy estratégico y tener claridad de cuál es su candidato o candidata con más posibilidades y propiciar instancias que de alguna manera blinden a su figura más fuerte”.

¿QUÉ HACER?

Finalmente, lo que debiesen hacer los tres nombres en el tablero de esta última semana es, a juicio de Pacheco, “

Esto, porque “las pugnas políticas, nacionales, alejan a la ciudadanía que estará permeada por la disputa local”. Por eso, la académica duda de si los dichos de la alcaldesa de Providencia fueron los más adecuados: “Es de alto riesgo “prometer con pachorra”, según informa en Puranoticia.cl sobre la postura de la candidata que lidera las encuestas. Aún cuando signifique un compromiso de cumplimiento, esa tendencia a prometer “no más” tendría que considerar el estado de ánimo de la ciudadanía, con problemas urgentes, para escuchar promesas de campaña. Se requiere saber cómo gestionarán y con quiénes abordarán este desafío. Atención con la decisión de la ciudadanía británica que, tras una década de vociferantes, provocadoras y estrategias comunicacionales polarizantes, prefirió seriedad; menos aspavientos. No son tiempos de anuncios. Quien demuestre capacidad de conducir en procesos globales altamente complejos, puede tener oportunidad. Hay que considerar que el 44% de los encuestados de Data Influye no posee representación a ningún partido político”.

