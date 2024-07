Monckeberg propone primaria presidencial en Chile Vamos, con candidato de RN incluido: "Francisco Chahuán es una carta muy legítima"

Mientra toda la atención política está centrada en lo que ocurrirá el 27 de octubre en las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, el ex ministro y ex constituyente, Cristián Monckeberg Bruner, comenzó a hablar de lo que será la Elección Presidencial de 2025, sugiriendo que la coalición de centro-derecha de la que forma parte, Chile Vamos, debe realizar primarias para zanjar a su candidato.

En conversación con Puranoticia.cl, el también ex Diputado de la República planteó que la carrera por La Moneda no está asegurada para la candidata que aparece como la más fuerte, como lo es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sino que el bloque político también debe sumar a otras figuras como el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Pero eso no es todo, pues también afirma que Renovación Nacional (RN), partido al que inclusó lideró, también debe llevar un candidato y que éste podría ser el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chahuán, quien ha mostrado su interés.

Consultado respecto a los argumentos que respaldan su tesis de que realizar primarias presidenciales es el mejor camino para Chile Vamos, Monckeberg explicó que "la experiencia nos da la razón"; esto, al recordar lo ocurrido el año 2017 cuando el conglomerado de centro-derecha puso a competir en una primaria al ex Presidente Sebastián Piñera con los senadores Manuel José Ossandón y Felipe Kast. "Se argumentó mucho que cómo íbamos a hacer primarias, que cómo íbamos a llevar a un ex Presidente, y se nos dijo que votaría poca gente, pero el resultado fue exitoso: votó un millón y medio de personas el mismo día que se jugó la final de Copa Confederaciones, donde Chile era finalista", comentó el ex Ministro de Vivienda.

Tras ello, recordó una anécdota con el entonces presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade: "Me lo encuentro al día siguiente y me felicitó diciéndome que 'dieron un paso gigante y que con esto casi ganaron la elección presidencial, y nosotros lidiando con Guillier sin primarias'. Esa anécdota que te cuento grafica de cuerpo entero lo que significa una primaria: fortalecer al sector, poner tus ideas sobre la mesa, que se produzca una articulación y movimiento de las fuerzas y de los militantes y dirigentes de los partidos, un debate necesario, un ejercicio de recorrer el país y bueno que, de todo punto de vista, es positivo y donde la gente finalmente decide".

Y es que a su juicio, fue tan buena la experiencia, que decidieron repetirla el 2021, aunque en aquel momento las voces decían que era innecesario pues Joaquín Lavín era la carta más fuerte y ya todos los sondeos lo daban como ganador ante Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel. No obstante, la gente dijo otra cosa y le dio el triunfo en las primarias a este último, que finalmente se convirtió en la carta de Chile Vamos para competir con Gabriel Boric, José Antonio Kast, Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi, entre otras cartas a La Moneda.

"Entonces yo creo exactamente lo mismo respecto del actual proceso. Creo que hoy hay candidatos, hay candidata, donde evidentemente Evelyn Matthei tiene una ventaja gigantesca sobre el resto, según los estudios de opinión; pero creo que incluso su opción se va a ver muy fortalecida si ella logra un triunfo a través de primarias. Hay riesgo, claro... riesgo de desgaste, porque pueden haber sacadas de roncha entre candidatos en los debates, pero eso se tiene que conversar con los propios candidatos para que haya ciertas reglas de fair play y no de desgaste a partir de la crítica exclusivamente, sino que a partir de la propuesta. Y yo por eso lo veo absolutamente necesario", señaló Cristián Monckeberg en diálogo con Puranoticia.cl.

Pero más allá de los nombres que han sonado, donde Evelyn Matthei llevaría la batuta, el dirigente político aseguró que "Renovación Nacional tiene que ser capaz de llevar un nombre. Es un partido histórico, el partido más votado de Chile y ahí la figura de Francisco Chahuán, que ha demostrado muchas ganas, entusiasmo y articulación al interior del partido para poder ser candidato presidencial es una carta muy legítima, así como también Evelyn Matthei y Rodolfo Carter, porque la gracia de las primarias es que no necesitan solamente que se proclamen candidatos por los partidos, sino que los partidos también pueden invitar a algún candidato para que participe, como fue con Sichel o como puede ser con Rodolfo Carter u otros nombres".

Y aunque la intención del Senador por la Quinta Región sería competir en las primarias presidenciales, lo cierto es que hasta el momento se desconoce si esta opción cuenta con respaldo político en su propio partido. Al respecto el abogado de profesión indicó que "los liderazgos y los respaldos se construyen, se trabajan al interior de los partidos. y yo creo que Francisco Chahuán ha hecho un esfuerzo importante en esa línea, pero evidentemente hoy no es el minuto. Hoy lo que debe hacer cualquier candidato presidencial o que quiera o tenga intenciones es hacer lo que está haciendo el resto: apoyar a las municipales, y evidentemente el que más apoye, el que más trabaje, el que más logre que nuestros candidatos sean apoyados, va a tener una mejor posición y mejor posibilidad para el próximo año, porque no nos podemos olvidar que si nos va mal en esta elección el próximo año, ni las primarias van a ser aplaudidas".

De igual forma, planteó que Francisco Chahuán "tiene todos los méritos, pero esos méritos se van a coronar en la medida que haya apoyo en las municipales. Por eso pongo esa prioridad sobre la mesa. Hablemos de primaria, pero para pensar en el próximo año, concentrémonos... y va a tener todos los méritos en la medida que recorra el país apoyando a los candidatos a las municipales. Tiene los méritos, sí; en la medida que haya un despliegue, un esfuerzo y un apoyo masivo a las elecciones municipales".

Finalmente fue consultado respecto a las reales posibilidades de Chahuán de competir en una eventual primaria presidencial de Chile Vamos ante figuras como Matthei o Carter: "Yo creo que todos los candidatos tienen posibilidades, y en la medida que apoyen en las municipales van a tener más posibilidades. Pero todos tienen buenas posibilidades de impulsar una primaria, de participar y de poder ser ganadores. Ese es un tema que falta todavía porque insisto en que las posibilidades van a ser exitosas en la medida que nos vaya bien en las municipales y Chahuán, como el resto, tienen muchas posibilidades de lograr el objetivo. Así lo veo yo".

