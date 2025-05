Alfredo Moreno refuta a Sebastián Naveillán por informe de Comisión por la Paz: "Esto de octubrista no tiene nada"

El co-presidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, descartó que la instancia tenga tintes octubristas, refutando los dichos de Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco.

“Esto de octubrista no tiene nada. No se menciona la plurinacionalidad, no hay un sistema judicial diferente, no hay autonomías territoriales”, comentó en entrevista con Tele 13 Radio.

Ahondando en las críticas de la oposición, Moreno comentó que “la comisión se ha abocado a lo que nos han pedido y lo que nos han pedido expresamente ha dejado fuera el tema de la seguridad, del terrorismo, todo eso ha quedado en manos del Congreso, el Ejecutivo que están trabajando en esto. Se nos ha pedido colaboración en encontrar acuerdos en otros elementos y, por lo tanto, el tema del análisis de lo que sucede en materia de seguridad, no corresponde a la comisión”.

“Lo único que ha hecho la comisión es tomar eso y definir de qué manera podríamos hacer esto de una manera que cautele los derechos de las personas mapuche que están en estos procesos, que cautele los intereses del resto de los chilenos que tienen que financiar esto, que tenga además en consideración al resto de las personas que viven en esas comunidades”, agregó.

El co-presidente explicó que “los cálculos que vamos a mostrar mañana muestran claramente que esto, con suma facilidad, va a superar los 100 años. Este sistema es un sistema de una especie de autoengaño que tenemos, en el cual entregamos papeles, pero eso es una especie de compromisos que nunca se cumplen y que si hoy día no se cumple, no se va a cumplir en adelante”.

