Abogado Juan Pablo Hermosilla apoya apelación contra Jorge Valdivia tras incumplir arresto domiciliario

El incumplimiento del arresto domiciliario nocturno por parte del exfutbolista Jorge Valdivia ha generado nuevas acciones legales. Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, carabineros no encontraron al exdeportista en su domicilio durante una visita de control realizada la madrugada del jueves. “Ese día no escuché el citófono ni el timbre (...) pero todas las otras veces he estado”, justificó Valdivia.



Juan Pablo Hermosilla, abogado de la primera denunciante contra Valdivia, confirmó que apoyarán la apelación del Ministerio Público para endurecer las medidas cautelares. “Sí, vamos a apoyar ahí la apelación que va a hacer el Ministerio Público, nosotros como querellantes, así que vamos a esperar ahí a ver qué resuelve la corte de apelaciones”, expresó Hermosilla.

Por otro lado, el abogado se refirió a la desigualdad que enfrentan las mujeres en el sistema penitenciario, a propósito del caso de Leonarda Villalobos, actualmente en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Hermosilla coincidió con las críticas de la defensa de Villalobos, quien ha denunciado discriminación por no acceder a un recinto especial como Capitán Yáber, exclusivo para hombres.



“Ella tiene toda la razón de que hay una desigualdad inaceptable y yo creo que nadie lo disputa. Esto es un peso para el Estado de Chile, una carga sobre las mujeres (...) que va contra la igualdad ante la ley y es claramente discriminatoria”, afirmó Hermosilla, agregando que no ve “cómo se puede justificar una situación como la que usted describe”.

