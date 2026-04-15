A menos de 24 horas de ser designado: Renato Munster anuncia que no asumirá como seremi de las Culturas en la región Metropolitana

Renato Munster dio a conocer que no asumirá el cargo de secretario regional ministerial metropolitano de Culturas.

A solo horas de haber sido designado, el reconocido actor nacional atribuyó esta decisión a "motivos personales y urgentes".

A través de su cuenta de X, el artista escribió: "Amigas y amigos lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi de Culturas para el que fui designado".

"Agradezco sinceramente al Presidente de la República, José Antonio Kast y al ministro de las Culturas, Francisco Undurraga por la confianza depositada para desempeñar esta tarea tan importante", añadió.

El también gestor cultural, productor y empresario, dio las grcias "al equipo ministerial, que me acogió con cariño y apreció mi experiencia en el sector".

Munster sostuvo que "a pesar del entusiasmo y la ilusión que tengo por asumir este gran desafío, debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando".

El actor manifestó que "espero prontamente colaborar desde el servicio público y que mi experiencia en la gestión cultural y el trabajo artístico sean un aporte al país".

Finalmente, señaló que "doy las gracias por todas las inmensas muestras de cariño que he recibido transversalmente".

PURANOTICIA