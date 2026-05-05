Ministerios Públicos de Chile y Perú firman convenio para fortalecer cooperación contra el crimen organizado

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sostuvo en Lima una reunión bilateral con el fiscal de la Nación del Perú, Tomás Aladino Gálvez, instancia en la que abordaron los principales desafíos que enfrentan ambos Ministerios Públicos frente al avance del crimen organizado en la región.

En el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar fenómenos delictuales de carácter transnacional, como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la corrupción y el lavado de activos, entre otros.

En ese contexto, los titulares de ambos organismos suscribieron un Convenio de Cooperación que permitirá profundizar el trabajo conjunto entre Chile y Perú en materia de persecución penal estratégica.

Entre sus principales ejes, el acuerdo contempla la implementación de un programa de pasantías bilaterales para fiscales de ambos países, orientado al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de capacidades en investigación criminal, análisis financiero, uso de herramientas tecnológicas y protección de víctimas y testigos.

Asimismo, se acordó la realización de un encuentro binacional entre fiscales de las regiones de Arica y Parinacota y Tacna, el que se desarrollará durante el presente año en la ciudad de Arica, con el objetivo de reforzar la coordinación en materias de cooperación transfronteriza. Esta instancia tendrá carácter permanente y se proyecta con una periodicidad anual, alternando su sede entre ambos países.

El convenio también establece mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones conjuntas, a través de las respectivas unidades de cooperación internacional, las que deberán informar periódicamente sobre los avances y proponer nuevas líneas de trabajo.

Con esta firma, el Ministerio Público de Chile "reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación internacional como herramienta clave para enfrentar el crimen organizado, entendiendo que estos fenómenos requieren respuestas coordinadas y sostenidas entre los países de la región".

(Imagen: Fiscalía)

PURANOTICIA