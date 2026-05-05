Presidente Kast asegura que Hacienda responderá a cuestionamientos del CFA sobre el plan de Reconstrucción

El Presidente José Antonio Kast participó este lunes en una nueva versión del encuentro ciudadano “Presidente Presente”, instancia realizada en dependencias de la Empresa Portuaria de Puerto Montt, región de Los Lagos, con el objetivo de dialogar directamente con vecinos y recoger sus principales inquietudes.

La actividad comenzó pasadas las 19:00 horas y contó con la participación de más de 800 vecinos, quienes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas y compartir sus preocupaciones en un espacio abierto de conversación con el Mandatario.

En la instancia también estuvieron presentes la ministra de Educación, María Paz Arzola; el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia; el subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende; el delegado presidencial de Los Lagos, Cristián Palma; y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

Durante el encuentro, el Presidente Kast destacó la importancia de fortalecer el vínculo directo con la ciudadanía, escuchando en terreno las necesidades de las comunidades y promoviendo soluciones concretas a los desafíos locales. La jornada permitió abordar diversas temáticas de interés regional, en un formato participativo que busca acercar la gestión del Gobierno a las personas.

El jefe de Estado abordó las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto al plan de Reconstrucción Nacional y se refirió a las diferencias en su gabinete.

Respecto a la advertencia del organismo sobre "riesgos fiscales" que "podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas", la primera autoridad del país respondió que “nosotros siempre hemos tenido el mayor respeto por la institucionalidad. Así como tenemos el mayor respeto por el Banco Central, y cada uno de los análisis que se hacen, los recibe, los revisa, los analiza el ministro de Hacienda y va a ir dándole respuesta a cada una de las inquietudes que nos vayan planteando las distintas instituciones que velan por el buen uso de los recursos y el buen estado de las finanzas públicas”.

Añadió que “gobiernos anteriores no tuvieron el mismo respeto por la institucionalidad. Nosotros vamos a ir dándole respuesta a cada planteamiento que se nos hace en la medida que vayamos tomando conocimiento de ellos. Este, como usted señala, fue un planteamiento que se hizo el día de hoy y ya a partir de mañana el ministro de Hacienda va a ir dando respuesta a cada uno de los planteamientos”.

Sobre los cruces en el gabinete, el Presidente declaró que “todos los ministros cuentan con el respaldo del Presidente de la República. Fueron todos contactados previamente antes de que juráramos el 11 de marzo y con todos hablamos de lo que es el proyecto país”.

“Y pueden haber distintas miradas dentro de un gabinete y eso enriquece la construcción de lo que estamos haciendo. El ministro (Iván) Poduje ve la realidad de lo que hablamos acá. El ministro (Martín Arrau) García-Huidobro ve la realidad del Congreso. Y no es que haya una contraposición”, explicó.

Agregó que “eso es complementario. Lo que yo le he planteado al gabinete es que tenemos que ir armonizando esas distintas miradas para recuperar Chile“.

“Por lo tanto, yo lo que pido es: miremos esto como un equipo de trabajo y es lo que hemos ido logrando. Yo he tenido muy buenas conversaciones con cada uno de los ministros y pueden haber distintos puntos de vista, pero eso nos ayuda a construir un gobierno en terreno, un gobierno legislativo que tiene que complementarse”, afirmó.

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