Actor Renato Münster fue nombrado como nuevo Seremi de las Culturas en la región Metropolitana

El Ministerio de las Culturas informó que Renato Münster Gripe asumió como nuevo secretario regional ministerial metropolitano, luego de que el abogado Gustavo Baehr dejara sus funciones en dicho cargo.

Además de actor, Münster es gestor cultural, productor y empresario con más de 30 años de destacada trayectoria en teatro y televisión, tanto en Chile como en el extranjero. En su rol como productor ha impulsado proyectos culturales, sociales y formativos de alta complejidad, utilizando las artes como herramienta estratégica de comunicación de valor público y alcance territorial.

En su calidad de titular metropolitano, el intérprete actuará como el representante directo del ministro Francisco Undurraga en la región Metropolitana. Dentro de sus responsabilidades primordiales se encuentra el trabajo conjunto con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas para diseñar programas, planes y propuestas de políticas con enfoque regional. Asimismo, deberá articularse con los gobiernos regionales y brindar respaldo a la administración patrimonial y cultural de las distintas municipalidades.

A estas labores se suma la obligación de encabezar el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. De igual forma, tendrá la misión de entregar distinciones públicas a organizaciones y comunidades del ámbito patrimonial y cultural, así como a cultores y creadores sobresalientes de la zona, junto con otras asignaciones propias del puesto.

Por último, desde la secretaría de Estado aprovecharon la instancia para expresar su gratitud hacia Gustavo Baehr por el desempeño mostrado durante su gestión al mando de la seremi, deseándole el mayor de los éxitos en los desafíos y proyectos que emprenda en el futuro.

(Imagen: Ministerio de las Culturas)

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