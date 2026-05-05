Servicios de Salud reciben formalmente $154 mil millones en el marco del plan Alerta Oncológica

El Gobierno concretó el traspaso de $154 mil millones destinados a fortalecer la Alerta Oncológica en el país, para reducir las listas de espera y agilizar la atención para miles de pacientes con cáncer que aguardan por un diagnóstico o tratamiento en el sistema público.

Esta inyección de recursos tiene como propósito central elevar la capacidad resolutiva de la red sanitaria estatal. De este modo, la prioridad estará puesta en asegurar una asistencia oportuna para aquellos enfermos que acumulan tiempos de aguardo excesivos.

La estrategia gubernamental financiada con estos dineros habilitará una serie de medidas clave. En primer lugar, se busca reforzar la infraestructura pública, dando preferencia a la atención de los usuarios en los mismos recintos hospitalarios donde se controlan habitualmente. Asimismo, se aplicará una gestión eficiente que autorizará la derivación a un segundo prestador privado de forma exclusiva cuando la red estatal no logre cumplir con los plazos sugeridos. Esto se realizará siempre bajo los aranceles y condiciones pactadas por Fonasa, entidad que ya dispone de una derivación controlada mediante una red de 21 establecimientos en regiones y Santiago que actuarán como segundas opciones.

El universo de beneficiarios de este plan corresponde a quienes figuran en el corte de datos realizado al 31 de enero de 2026. Hasta ese momento, el registro contabilizaba a 33.702 pacientes aguardando por prestaciones oncológicas. Al desglosar esta cifra, se observa que 19.613 personas corresponden a pacientes GES que sufren retrasos prolongados en sus garantías, mientras que los restantes 14.089 son casos No GES que carecen de una ruta trazada para resolver su condición de salud.

Del total de afectados, un 60% está pendiente de una confirmación diagnóstica. La experiencia médica indica que, una vez realizados los exámenes pertinentes, una gran parte de estos cuadros podría descartarse como patología cancerígena.

Para evitar que las personas enfrenten este proceso en soledad, la red sanitaria instauró un modelo de gestión basado en un acompañamiento continuo y estrecho. Esta labor se sustenta en tres pilares fundamentales: la figura de un Coordinador Oncológico en cada hospital, encargado de la tramitación sanitaria y administrativa; un seguimiento semanal ejecutado por el Departamento Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer para vigilar la evolución de cada expediente; y el principio de continuidad, el cual establece que el recinto donde el usuario comienza su atención será, de preferencia, el mismo donde culminará su tratamiento.

Hasta el momento, el sistema ha conseguido comunicarse con el 53% de los individuos que integran estas nóminas de espera. Frente a este escenario, las autoridades han asumido el compromiso de abarcar a la totalidad de los pacientes, garantizando tanto el contacto inicial como la completa organización de su ruta terapéutica.

(Imagen: Minsal)

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