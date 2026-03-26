14 detenidos y dos carabineros con lesiones deja la primera manifestación estudiantil en Santiago bajo el Gobierno de Kast

Un saldo de 14 personas detenidas y dos efectivos de Carabineros con lesiones leves fue el resultado de la primera movilización estudiantil registrada durante el mandato del Presidente José Antonio Kast.

Según las cifras oficiales proporcionadas por las autoridades, la convocatoria congregó a un total de 3.500 asistentes en la capital.

El balance fue entregado en un punto de prensa conjunto por el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, y el subsecretario del Interior, Máximo Pávez.

Respecto a los aprehendidos, se detalló que tres de ellos son de nacionalidad extranjera, todos capturados por agresiones directas contra el personal policial durante los incidentes.

Durante su intervención, Codina enfatizó la postura del Ejecutivo frente a los desórdenes: “Reiteramos que de manera enérgica vamos a enfrentar hechos de violencia, sobre todo que puedan estar afectando a las fuerzas de orden y seguridad, que puedan estar afectando a Carabineros”. Asimismo, la autoridad anunció que se interpondrá una querella criminal contra quienes resulten responsables de los actos violentos.

También marcó una distinción entre la protesta y los disturbios, señalando que “nos interesa siempre volver a destacar que nosotros respetamos, entendemos el derecho a la movilización, pero ese derecho también tiene que ir siempre de la mano del respeto irrestricto a una sana convivencia, al respeto a las personas y también a los bienes públicos y privados". En esa línea, reafirmó el respaldo a la institución policial: “Confiamos plenamente en la labor que está desarrollando Carabineros y también reciben ellos todo el respaldo del Gobierno”.

Por su parte, el subsecretario Máximo Pávez puso el foco en el funcionamiento de la ciudad, asegurando que Santiago operó con normalidad y que los servicios se mantuvieron activos. “Nosotros creemos que la ciudad de Santiago el día de hoy se sostuvo bien a esta movilización, funcionaron los servicios”, afirmó, agregando que “el compromiso del Gobierno de manera permanente es trabajar para que los chilenos, en especial los ciudadanos de Santiago estén tranquilos, lleven adelante sus labores profesionales y particulares de forma habitual”.

Al ser consultado sobre el trasfondo de la protesta, Pávez evitó profundizar en las demandas, indicando que “el compromiso del Gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos”. De cara a los próximos días, que incluyen el Día del Joven Combatiente durante el fin de semana, el subsecretario descartó que el plan de seguridad sea reactivo a fechas puntuales.

“Hemos tenido toda esta semana, y la vamos a seguir teniendo, coordinaciones permanentes con el subsecretario de Seguridad, con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con Metro de Santiago”, explicó Pávez. Finalmente, se confirmó que la policía uniformada mantiene bajo vigilancia diversos puntos críticos históricos ya identificados en la región Metropolitana.

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