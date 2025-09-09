Click acá para ir directamente al contenido
El mandatario indicó que la decisión de atacar fue del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "no mía".

Trump lamenta ataque de Israel contra la cúpula de Hamás en Doha: "Qatar es un aliado de EE.UU."
Martes 9 de septiembre de 2025 18:48
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamás en la capital de Qatar, Doha.

En un comunicado publicado en redes sociales, Trump explicó que “esta mañana, el ejército estadounidense notificó a la Administración Trump que Israel estaba atacando a Hamás, que, lamentablemente, se encontraba en una zona de Doha, la capital de Qatar. Esta fue una decisión del primer ministro Netanyahu, no mía”.

Agregó que “bombardear unilateralmente Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos, que trabaja arduamente y se arriesga valientemente con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable”.

En un comunicado publicado en redes sociales, Trump sostuvo que “inmediatamente ordené al enviado especial Steve Witkoff que informara a los qataríes del inminente ataque, lo cual hizo, aunque, lamentablemente, demasiado tarde para detenerlo”.

Cabe señalar que el hecho dejó seis personas muertas, cinco miembros de bajo rango de Hamás y un oficial de seguridad qatarí.

(Imagen: Europa Press)

