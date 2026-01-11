Ecuador: Hallazgo de cabezas decapitadas sacude a Puerto López y activa operativo policial

La Policía de Ecuador inició una investigación tras el hallazgo de cinco cabezas humanas cortadas y expuestas en una playa de Puerto López, en la provincia de Manabí, un hecho que provocó conmoción nacional y encendió las alertas de seguridad en la zona costera.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, las cabezas estaban colgadas de una cuerda, la cual se encontraba amarrada a dos estacas clavadas en la arena, junto a un mensaje de advertencia contra la extorsión a pescadores, lo que refuerza la hipótesis de un acto de intimidación del crimen organizado.

La Policía confirmó que dos facciones del grupo criminal Los Choneros se disputan el control territorial de Puerto López, contexto en el que se ha registrado una ola de violencia en las últimas semanas. Ante la gravedad del hecho, se desplegaron unidades especializadas para levantar evidencias y recabar información.

El hallazgo generó impacto entre residentes y turistas, por lo que el sector fue acordonado para impedir el tránsito de personas, mientras los equipos policiales iniciaron la búsqueda de los cuerpos correspondientes a las víctimas.

Según información preliminar, las víctimas serían cinco personas denunciadas como desaparecidas a comienzos de enero: Ángel Mero Muñoz (34), Jorge Quijije (22), Anthony Anchundia (20), Bernardo Medranda (24) y Daniel Reyes. Uno de ellos, Medranda, mantenía antecedentes penales por porte y tenencia de armas, mientras la investigación continúa para establecer responsabilidades y motivaciones detrás del crimen.

