ONU alerta por decenas de muertes y heridos en protestas en Irán

El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este domingo el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades iraníes para reprimir las protestas que se desarrollan desde hace más de dos semanas en distintas ciudades del país.

Según informó su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres manifestó estar “conmocionado” por los reportes de violencia, que incluyen decenas de muertos y numerosos heridos, producto de la acción de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.

El jefe de Naciones Unidas subrayó que todos los ciudadanos iraníes deben poder expresar sus demandas de manera pacífica y sin temor, recordando que la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica están protegidas por el derecho internacional.

Asimismo, emplazó a las autoridades iraníes a ejercer la máxima contención, evitar el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza y restablecer el acceso a la información, en alusión al corte de internet que se mantiene desde hace cuatro días.

De acuerdo con la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 490 personas han muerto en el marco de las protestas, iniciadas el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán por el colapso del rial, pero que derivaron en un movimiento más amplio contra la clase política iraní.

PURANOTICIA