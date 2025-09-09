Israel lanza un "ataque preciso" contra el equipo negociador de Hamás en la capital de Qatar

El equipo de Hamás que participa de las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza está basado en la capital qatarí. No está claro cuántos fallecidos ha dejado el ataque.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, condenó "en los términos más enérgicos posibles" el ataque del que se responsabilizó Israel.

El funcionario afirmó que el ataque alcanzó un edificio residencial "donde viven varios miembros de la oficina política de Hamás" y agregó que constituye una "flagrante violación" del derecho internacional, así como una "grave amenaza" para los habitantes de Qatar.

"El Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque y afirma que no tolerará este comportamiento imprudente de Israel y la continua alteración de la seguridad de la región , ni ninguna acción dirigida contra su seguridad y soberanía", concluye la declaración.

Mientras, el Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó "esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar ".

En una rueda de prensa poco después del ataque, Guterres dijo que "todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no para destruirlo ".

El fin de semana pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó su "última advertencia" a Hamás para que aceptara un acuerdo de alto el fuego y el intercambio de rehenes.

Hamás declaró posteriormente que había recibido algunas ideas de Estados Unidos a través de mediadores y que estaba discutiendo maneras de desarrollarlas.

"ISRAEL ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD"

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que "la acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente".

"Israel la inició, la llevó a cabo, e Israel asume toda la responsabilidad", afirma en un comunicado.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la BBC que la administración Trump fue "notificada" sobre el ataque israelí a Doha antes de que se produjera.

El ataque de Israel a Qatar, un importante aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN, planteó de inmediato dudas sobre el nivel de conocimiento e implicación de Estados Unidos, sobre todo considerando los aproximadamente 10.000 militares estadounidenses estacionados en el país.

El presidente palestino Mahmud Abás afirmó que el ataque israelí contra Doha constituye una "flagrante violación del derecho internacional y una escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales".

En un comunicado en X, enfatizó "la importancia de detener de inmediato esta escalada" y advirtió que su continuación "tendría repercusiones no solo en la región, sino en todo el mundo".

Mientras, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita dijo que "condena y denuncia, con la mayor firmeza, la brutal agresión israelí y la flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar".

"El Reino reafirma su plena solidaridad y apoyo a Qatar, poniendo a su disposición todos sus recursos para asistirlo en cualquier medida que pueda adoptar, al tiempo que advierte de las graves consecuencias de los persistentes ataques criminales de la ocupación israelí y sus flagrantes violaciones de los principios del derecho internacional y de todas las normas internacionales", señaló en un comunicado en X.

El gobierno de Irán también condenó el ataque.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, dijo en la televisión estatal que la acción constituye una "flagrante violación del derecho internacional" y una "vulneración de la soberanía nacional de Qatar y de los negociadores palestinos".