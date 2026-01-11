Presidente cubano rechaza advertencias de Trump y defiende soberanía nacional

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió este domingo a las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, sosteniendo que “EE.UU. no tiene moral para señalar a Cuba en nada” y rechazando las advertencias sobre la situación energética y política de la isla.

Las declaraciones de Trump, publicadas en redes sociales y medios internacionales, instaron a La Habana a “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde” después de que se suspendieran los envíos de petróleo y dinero desde Venezuela, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

En su respuesta, Díaz-Canel acusó a sus críticos de culpar a la Revolución Cubana de las severas carencias económicas que enfrenta el país, señalando que estas son consecuencia de **“medidas de asfixia extrema” que Estados Unidos ha impuesto durante más de seis décadas.

El líder cubano también afirmó que Cuba es una “nación libre, independiente y soberana” y que, lejos de aceptar imposiciones desde el exterior, la isla está dispuesta a defenderse hasta la “última gota de sangre” frente a lo que calificó como agresiones prolongadas.

La respuesta del mandatario reflejó una postura firme frente a la política estadounidense, destacando que las críticas sobre la situación interna de Cuba carecen de legitimidad moral, en momentos en que la isla enfrenta tensiones económicas y geopolíticas derivadas de los recientes cambios en Venezuela y de la agenda exterior estadounidense.

