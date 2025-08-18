Tres claves para entender por qué la izquierda perdió en Bolivia tras casi 20 años en el poder

También sorprende el resultado de la izquierda, cuyo principal representante, Andrónico Rodríguez, obtuvo apenas el 8% de los votos.

El partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) sufrió una debacle al quedar en sexto lugar con el 3,14% de los votos , lo que le permitía salvar la personería jurídica del partido pese a la caída histórica en la preferencia electoral.

Así se pone fin a 20 años del MAS en el poder que sólo fueron interrumpidos por el breve gobierno interino de Jeanine Áñez entre 2019 y 2020.

De la mano de Evo Morales, quien refundó el movimiento en 1997, el MAS se convirtió en uno de los partidos políticos más exitosos en la historia de Bolivia, ganando las elecciones presidenciales de 2005, 2009, 2014 y 2020 con más del 50% de los votos, sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

En esta nota te explicamos los factores que contribuyeron a su deterioro.

Desde el momento en que el partido regresó al gobierno en 2020, empezó en el MAS una profunda división interna protagonizada por Evo Morales y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce , elegido por el líder indígena como candidato a la presidencia en aquel entonces.

La grieta se hizo evidente en septiembre de 2023, cuando Morales anunció que se presentaría como candidato para las elecciones presidenciales de este año y Arce consiguió arrebatarle la dirección legal del partido por medio de la justicia.

Morales acusó entonces al gobierno de Arce de intentar frenar su candidatura y amenazó que habría una "convulsión" si lo inhabilitaban.

El líder cocalero quedó fuera de los comicios tras ser efectivamente inhabilitado por una decisión del Tribunal Constitucional del país y por eso hizo un llamado al voto nulo (que representó el 18% de la votación de este domingo).

Morales afirmó que sin su nombre en la papeleta electoral no existía ningún otro candidato que representara al pueblo boliviano.

Por su parte, Arce decidió retirar su candidatura en mayo pasado tal vez por su creciente impopularidad. Según la consultora de opinión pública CB Consultora, es en la actualidad el líder peor valorado de América Latina.

El presidente boliviano respaldó al candidato Eduardo del Castillo, su exministro de Gobierno, quien se presentó con la sigla del MAS–IPSP y se ubicó en el sexto lugar con alrededor del 3% de los votos, el peor desempeño del partido en 20 años.

Actualmente, el MAS se encuentra dividido entre un grupo minoritario que defiende la gestión de Arce, un sector que busca renovar el liderazgo del movimiento de la mano del senador Andrónico Rodríguez y aquellos que defienden a Morales y quieren que regrese al poder.

Para el periodista boliviano Fernando Molina, todos estos acontecimientos han hecho que el MAS y la izquierda se "autodestruyan", como escribió en un análisis en Nueva Sociedad.

Molina afirma que la división entre los dos grupos es equivalente a "echarle una pala de tierra al ataúd".

2. DESGASTE POLÍTICO

Desde su fundación en 1997, el MAS se ha caracterizado por su fuerza social, su política de nacionalización de los recursos naturales de Bolivia y sus estrechos vínculos con los movimientos populares, obreros y campesinos.

Durante los años de Evo Morales en el poder (2006-2019), Bolivia logró un crecimiento sostenido, reducción de la deuda externa, aumento de las reservas internacionales y una dramática reducción de la pobreza extrema.

Llegó a calificarse como "el milagro económico boliviano".