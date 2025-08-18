Bolivia dará un giro a la derecha: Rodrigo Paz Pereira y Jorge "Tuto" Quiroga avanzaron al balotaje y causaron la debacle del MAS

El candidato de centro-derecha Rodrigo Paz Pereira dio la sorpresa al encabezar la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Bolivia con más de un 30% de los votos, según los datos de los sufragios ya escrutado.

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo cerca del 32% de apoyos y se disputará la ronda final de los comicios con el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, aspirante derechista por Alianza Libre, que le sigue con un 27% de los votos.

En tercer lugar quedó con algo más del 20% de los votos Samuel Doria, que concurría a estas elecciones con Alianza Unidad, quien ya anunció que apoyará a Paz Pereira en la segunda vuelta, prevista para el próximo 19 de octubre.

El cuadro se completa con Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular; y Manfred Reyes Villa, de APB - Súmate; con un 8% y un casi un 7%, respectivamente; mientras que se confirma la estrepitosa caída del MAS con apenas un 3% de los apoyos recibidos por el exministro y candidato respaldado por el presidente Luis Arce, Eduardo del Castillo.

Por su parte, Johnny Fernández, por La Fuerza del Pueblo; y Pavel Aracena con la formación Libertad y Progreso-ADN, cosecharon ambos un 1,6% de votos.

Más de 7,9 millones de ciudadanos estaban convocados este domingo a las urnas, en unos comicios que marcan un punto de inflexión político en un país dominado desde hace casi dos décadas por el MAS que en su momento lanzó el expresidente Evo Morales y que quedó roto por las luchas fratricidas.

PURANOTICIA